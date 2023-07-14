聯合報誣指政府做生物戰劑未道歉　總統府籲：儘速更正不實報導

記者陳家祥／台北報導

《聯合報》近來指控政府依美方要求研發生物戰劑、規劃設置新建生物安全P4等級實驗室等，還拿出造假文件等，引發各界討論。對此，總統府發言人林聿禪表示，中共官媒接手「台灣發展生物武器」謠言操作，其後果恐怕不僅造成兩岸間無謂誤解，更將衝擊國家形象引發國際制裁，呼籲《聯合報》儘速的更正這次不實的報導。

總統府發言人林聿禪14日表示，確實自7月9日起《聯合報》刊出指控政府發展生物戰劑假消息後，中國各宣傳系統即開始大量擴散，自相直屬國台辦的《中國台灣網》開始，至今相關包裝以新聞形式的錯假訊息即超過38則，其中來自官媒23則，影音13則，其他另有假自媒體形式內容。而操作重點都集中在放大「疑美」以及「戰爭恐懼」的散播，並且挑弄兩岸間的不信任。

其中，隸屬中國解放軍心戰系統的「海峽之聲」在7月12日發表:「表面挖战壕，背地搞生化武器? 美国毁台再添新证据！」，就直接援引「台湾《联合报》10日报道，2022年6月23日与2023年1月9日，时任台行政部门负责人苏贞昌两度主持代号为“南海工作会议”的秘密会议。会议记录显示，台军代表说，依据美国要求，台湾规划新建P4实验室，美方将派人协助审查规划案。」其他如隸屬中共中央統戰宣傳系統的《中國新聞網》、《環球網》、《中國青年網》，大型網路媒體《今日頭條》、《新浪》，甚至俄羅斯通訊社的中文網均有刊載，對台系統的《台海網》、《海峽導報》《今日海峽》等多家網路媒體平台，也連日製作、轉發相關不實報導與影音，透過網路、《微信》多通路擴散，也發現部分國內政論節目及《遠見》雜誌的協力情形。

林聿禪說，中共官媒接手「台灣發展生物武器」謠言操作，其後果恐怕不僅造成兩岸間無謂誤解，更將衝擊國家形象，引發國際制裁，對國家利益、國民權益是莫大衝擊。對於這樣的狀況，政府除持續揭露，防假杜錯，也由於這次中共大量操作的起因，是來自於《聯合報》，林聿禪表示，「往事已矣、來者可追」，呼籲《聯合報》儘速的更正這次不實的報導，與全體國人站在一起，共同防杜這類中國認知操作。