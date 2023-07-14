北藝大教授「趁當評委性騷公務員」　北市文化局：不再聘用

▲北藝大副教授曾介宏「性騷擾成立」，已請辭所長一職。（示意圖／視覺中國）

生活中心／台北報導

台北藝術大學副教授、藝術行政與管理研究所所長曾介宏，遭爆料涉嫌言語及肢體性騷擾北市文化局女員工，北市府性平調查確立「性騷擾成立」。北藝大今（14日）表示，後續已送教評會審視，目前正進行校內教評會等行政流程處理，曾介宏也在上月獲准辭去所長行政一職。而文化局稍早則聲明，未來不會再聘任曾介宏擔任任何評審及評選工作。

文化局新聞稿指出，有關外界報導該局同仁受評選委員曾介宏性騷擾一案，該局於111年12月21日接獲同仁提出性騷擾申訴案後，隨即自111年12月27日至112年2月17日，分別邀集台北市性別人才資料庫中府外專家學者擔任委員，召開2次訪談調查會議，以及2次該局性騷擾申訴處理委員會，並於2月17日作成決議，性騷擾事件成立，且於3月2日函知申訴人及被申訴人，同時副知被申訴人服務機關。

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新聞稿表示，後續因被申訴人於112年3月7日提出申復，文化局於受理申復後，自112年3月17日至6月7日由府外專家學者擔任委員，召開1次申復審議會議，以及3次該局性騷擾申訴處理委員會後，維持原申訴決議，並於6月13日函送申訴人及申復人，並副知申復人服務機關。

文化局說，全案處理過程皆依規定進行，自該案性騷擾事件成立後，文化局不曾、未來亦不會再聘任該曾姓評選委員擔任該局任何評審及評選工作，並將相關調查處理結果副知被申訴人服務機關，以為後續處理。文化局強調，亦於接獲同仁申訴後立即由主管進行關懷了解，並提供市府員工協談服務等協助管道，同時舉辦性騷擾防治課程及相關宣導，持續強化宣導性騷擾防治及身體自主權概念，並再次重申北市府及文化局對性騷擾零容忍之決心。

▲台北市政府。（圖／記者黃彥傑攝）

作家兼資深記者房慧真今天在臉書PO文表示，指收到一封來自台北市文化局C小姐來信，點名北藝大學副教授、藝術行政與管理研究所所長曾介宏，在某次會議結束，現場只有她一人時，很突兀地來找她講話，語帶輕挑說：「看你的LINE大頭貼還以為是個成熟的大姊姊，結果是可愛的小妹妹啊」，隨後突然伸出手撫摸她的頭，「很噁心的那種，我愣在原地」，最後因此事而掉淚、反嘔。

文中還提及公部門「標案」問題，房慧真指出，曾介宏是長官都喜歡的前朝元老，也是位爭議人物，但長官還是喜歡用他擔任標案評審，長達十年擔任北市文化局街頭藝人考照的審議委員，在考照時刁難街頭藝人，潘美辰報考台北市街頭藝人執照，中途也被曾以「打鼓的聲音超過分貝」打斷，使得潘美辰最後沒有考上執照。

C小姐表示，北市府內性平調查程序在今年3月2日申訴判決書確立「性騷擾成立」，但曾介宏仍然沒有一句道歉。

對此，北藝大表示，校方在今年3月收到北市文化局復知藝管所教授曾介宏涉及違反性別工作平等法一案，隨即通報相關單位展開後續處理流程，並依相關人事規定與送教評會審議。後來該案進入申覆程序，直至6月下旬再次收到文化局復知結果，相關單位也立即同步展開校內教評會等行政流程處理中；而曾介宏已於6月獲准辭去所長行政一職。

至截稿為止，記者尚未取得曾介宏回應。