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網路跟「小不點」買槍！帶進摩鐵想輕生　桃園男獲救被判刑

▲桃園市陳姓男子去年8月在中壢區某家摩鐵內疑因情緒不穩欲舉槍輕生，家人向警方求助協尋，陳男事後向警方自首繳械，也同意警方搜索查出10顆子彈。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市陳姓男子去年8月在中壢區某家摩鐵內疑因情緒不穩欲舉槍輕生，家人向警方求助協尋，陳男事後向警方自首繳械，也同意警方搜索查出10顆子彈。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年8月投宿中壢區一家摩鐵時，疑因負債壓力大心情不佳打算舉槍輕生，家人獲悉後向警方求助協尋，最後在家人勸導下向警方自首繳械。桃園地院審理時，陳坦承持有槍械，法官審結依持有槍械罪，判他有期徒刑5年2月，併科罰金台幣13萬元，全案還可上訴。

檢警調查，28歲的陳姓男子去年8月21日中午1時許，因積欠大筆債務無力償還心情不佳意圖自殺，家人察覺陳有輕生念頭後向警方求助協尋，警方根據電話發話地點找到陳男投宿摩鐵，最後經家人協調，陳才放棄輕生念頭，隨後向附近大崙派出所繳交一把非制式手槍含彈匣1個，警方隨後在其住處搜出10顆非制式子彈。

陳於警詢、偵訊與法院審理過程均坦承犯行不諱，辯稱槍彈係於2019年5月間透過臉書社團，向暱稱「小不點」之人，以3萬元購買，桃園地方法院法官認為，陳明知非制式手槍可發射子彈具有殺傷力，均係槍砲彈藥刀械管制條例所列管之管制物品，非經主管機關許可不得持有，犯行明確，考量陳犯後坦承犯行，態度尚可，審結依未經許可持有非制式手槍罪，處有期徒刑5年2月，併科罰金新台幣13萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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