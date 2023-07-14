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台北最頂商圈！妹子出捷運「見1幕」嚇不敢逛　苦主+1：真的會怕

▲▼台北市中山區南西商圈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲中山站有百貨公司、地下書街與文青店，平日、假日總有大批人潮逛街。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多網友大讚，中山站周圍大改造後，根本贏過東區，且公認是最好逛的商圈，尤其「中山妹子真的很頂！」不過一名妹子無助抱怨，中山捷運出口會出現一群男子搭訕，「對我這種內向社恐人來說真的很困擾啊」，更哀喊現在都無法悠哉地逛街。文章曝光後，苦主也怒回「會有人繞到面前死纏爛打，真的好討厭！」

一名女網友在Dcard透露，以前去中山站可以輕鬆悠哉逛街，但不知從何時開始，「每次一個人去都會遇到男生來搭訕...屢試不爽」，讓原PO焦慮感大爆發，「對我這種內向社恐人來說真的很困擾啊！」

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原PO無奈直呼，會有一堆陌生男子站崗在中山站捷運出口搭訕，導致她不敢獨自中山站，若真的有想逛的店，就得約男友一同前往；或是出站前要做好心理建設，「腳一踏出捷運就把最臭的臉擺出來，這一招蠻有效的，但一直維持大便臉也是很累。」

對此，原PO懷念吶喊，希望中山站能回到單純的逛街環境，「不用閃堵在捷運站出口的男生、不用等男友有時間才能去想去的店、也不用逛個街逛到臉部肌肉僵硬。」

底下引來苦主回應，「+1，但我沒有到每次，大概5次裡面會有3-4次，我現在都直接把頭髮勾耳後露出耳機，然後一路裝聽不到快速離去，但還是會有人繞到面前死纏爛打，真的好討厭」、「我是被問要不要做直播」、「雖然現在比較少去中山站了，但就跟面對推銷一樣，就是臭臉裝瞎裝聾快速走過，我身高比較高可能（被搭訕）還好一點，像我有朋友只有15Xcm，遇過一次這種事真的會怕」、「有一次我穿睡衣+戴口罩+戴帽子也能被搭訕」。

不過也有人回應沒遇過，「為什麼...我去中山站都沒人理我，我好自在」、「天生臉臭的我...沒被搭訕過」、「我也是！至每天下班都會經過，難道是下班的臉看起來太像鬼？」「原PO應該很漂亮」、「戴口罩+超普通鴨舌帽+穿不是緊身的長褲+超普通T恤，這樣比較不會被搭訕，但推銷就不好說了」。

▲▼捷運西門站,西門捷運站,六號出口,6號出口,西門町,,。（圖／記者賴志昶攝）

▲日前一名妹子逛西門町被酒店經紀盯上。（示意圖／ETtoday資料照）

不僅如此，過去也有妹子抱怨，獨自去逛西門町，一出捷運站就遇到一名男性搭話、聲稱想認識，沒想到後來男子自稱曾在男模會館上班，現在在做酒店經紀，問她有沒有興趣到酒店上班。

原PO拒絕後，過沒幾分鐘又有男子把她攔下，也是想問有沒有在找工作、要不要到酒店上班等問題，已經有點害怕的她趕緊跑開，但後來在回捷運站要回家的路上，又陸續遇到兩個酒店或直播經紀人，「一個小時被八大經紀搭訕了4次，我之前去了超級多次，都沒遇過這種事情。」

當時也引來網友驚曝，「我上次包緊緊去西門町，結果也被問，有夠恐怖」、「感覺跟穿著沒關係，我之前穿得很運動風也是被攔，而且是在西門站裡面，他還跟著我一起走到捷運月台，差點嚇爛」、「我有一天去被搭訕6次，快嚇瘋；之前還有一次穿工裝褲、oversize的衣服，這樣也搭訕...到底多缺業績？」

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