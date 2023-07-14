「硬闖平交道卡鐵軌」害列車延遲30mins　天兵凌志駕駛這下慘了

▲今年4月間，江姓男子駕駛凌志轎車行經桃園市八德區永豐平交道，疑似操作不當卡在鐵軌上，台鐵環島列車緊急煞車。（資料照／翻攝自台灣鐵道列車運轉資訊臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子今年4月間，駕駛凌志轎車誤闖桃八德區永豐平交道，整輛卡在鐵軌上，當時害一列台鐵環島列車緊急煞車，導致整個台鐵列車延遲30分鐘，闖禍的江姓男子被台鐵警方依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦；桃檢複訊時，江男坦承闖平交道，但因操作不當導致前輪卡在鐵軌上，檢方認為江男犯行明確，偵結依過失妨害火車行駛安全罪嫌提起公訴。

檢警調查，22歲的江姓男子於今年4月5日清晨6時38分許，駕駛凌轎車經過八德區永豐路平交道（台鐵基隆起62K+42M處），當時柵欄遮斷器已放下，但江姓男子仍執意進入平交道，想趁空檔通過，但因心急駕急踩油門導致前輪卡在鐵軌，但江男急於脫困，轉而駛入軌道區域，導致整輛轎車卡在鐵軌上無法脫離，此時正好有一列次台灣環島列車欲通過，經台鐵人員發現有轎車侵入鐵軌立即通知列車暫停進入月台，台鐵警方、八德警方與台鐵人員通知拖吊車協助拖吊，現場狀況才於30分鐘後排除。

▲桃園市1輛凌志轎車今天清晨誤闖永豐交流道且卡在鐵路上，台鐵人員與警方緊急到場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，江姓男子辯稱，疑似誤闖平交道後操作不當才卡在鐵軌上，檢方根據鐵路警察調查，江男疑操作不當致轎車駛入軌道上造成拋錨等，八德警方進行酒測，酒測值為零，檢方認為江男操作不當與闖平交道導致卡在鐵軌上之犯行明確，檢方偵結依犯刑法第184條第3項、第一項之過失妨害火車行駛安全罪嫌將江男提起公訴。