出遊必備神品！Miworks遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源

圖、文／米沃科技有限公司提供

米沃科技團隊打造的『Miworks遊豆腐22.5W七合一無線磁吸快充行動電充』，miworks董事長蕭珮瑩表示，七合一無線磁吸快充行動電源，台灣品牌全新自開模具，質感外觀設計，成為時尚配飾以及出遊必備夯品，並提供消費者最完整隨身充電工具。『Miworks遊豆腐22.5W七合一無線磁吸快充行動電充』在嘖嘖募資專案的多功能行動電源中，是募資裡面最到達標，竟然還超過募資金額，達成率更是誇張的6837%！





旅行中，每個人一定隨身一直拿著手機拍照、拍影片，捕捉每一刻的美好時光，另外，找資料、找導航地圖，更是旅行中時時刻刻的重要任務。

當然，如此一來，一定就需要一個神電源，來協助補充，快速消耗的手機電力。米沃多功能行動電源，小小一台，就有 行動電源、充電線和磁吸無線充，而且還能做為手機支架使用！超方便！

米沃多功能行動電源，超大容量 10000 毫安培，磁吸無線充電，還有自帶充電線 type- c / lightning，小小一顆滿足你所有的需求。再也不需要帶一堆充電頭跟線材出門了！體積輕巧，一手掌握。

小編私心推薦顏色『蜜桃粉』，讓人少女心滿滿噴發。獨家外觀設計， 磁吸充電以圓型凸面設計，360°任何位置都能平放手機充電絕不卡鏡頭。無需擔心一堆線材打結，以及二合一自帶線Lightning及Type C 充電線也是掛繩，隨插即充。另外兩個超級大魔王USB A和Type-C的接口，想充Apple Watch、Airpods、Switch也沒問題，平放支架可支援多種手機殼，直立支架釋放雙手追劇神器。

另外， miworks獨家設計的專屬萬國轉接頭（可另外加購）還搭配國際電壓100-240V ，140個國家都適用，充電效率快又穩定，加上超聰明智慧保護控制晶片，針對過高溫、短路、低負載、過高電流、過高電壓來保護，已投保富邦產險2000萬元和原廠一年保固， 讓您使用更安心。

『miworks 22.5W七合一快充無線磁吸行動電源』目前於全台燦坤門市都能買到，以及揪感心的真人客服服務與更完善的線上線下門市店的產品使用體驗，選擇最佳夯品，時尚又便利的miworks遊豆腐，隨時隨地的充電站，精彩的旅行，一定要帶上 miworks米沃多功能行動電源！

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