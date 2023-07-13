　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

出遊必備神品！Miworks遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源

▲遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源。（圖／米沃科技提供）

圖、文／米沃科技有限公司提供

米沃科技團隊打造的『Miworks遊豆腐22.5W七合一無線磁吸快充行動電充』，miworks董事長蕭珮瑩表示，七合一無線磁吸快充行動電源，台灣品牌全新自開模具，質感外觀設計，成為時尚配飾以及出遊必備夯品，並提供消費者最完整隨身充電工具。『Miworks遊豆腐22.5W七合一無線磁吸快充行動電充』在嘖嘖募資專案的多功能行動電源中，是募資裡面最到達標，竟然還超過募資金額，達成率更是誇張的6837%！

▲遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源。（圖／米沃科技提供）

旅行中，每個人一定隨身一直拿著手機拍照、拍影片，捕捉每一刻的美好時光，另外，找資料、找導航地圖，更是旅行中時時刻刻的重要任務。

當然，如此一來，一定就需要一個神電源，來協助補充，快速消耗的手機電力。米沃多功能行動電源，小小一台，就有 行動電源、充電線和磁吸無線充，而且還能做為手機支架使用！超方便！

米沃多功能行動電源，超大容量 10000 毫安培，磁吸無線充電，還有自帶充電線 type- c / lightning，小小一顆滿足你所有的需求。再也不需要帶一堆充電頭跟線材出門了！體積輕巧，一手掌握。

▲遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源。（圖／米沃科技提供）

小編私心推薦顏色『蜜桃粉』，讓人少女心滿滿噴發。獨家外觀設計， 磁吸充電以圓型凸面設計，360°任何位置都能平放手機充電絕不卡鏡頭。無需擔心一堆線材打結，以及二合一自帶線Lightning及Type C 充電線也是掛繩，隨插即充。另外兩個超級大魔王USB A和Type-C的接口，想充Apple Watch、Airpods、Switch也沒問題，平放支架可支援多種手機殼，直立支架釋放雙手追劇神器。

▲遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源。（圖／米沃科技提供）

另外， miworks獨家設計的專屬萬國轉接頭（可另外加購）還搭配國際電壓100-240V ，140個國家都適用，充電效率快又穩定，加上超聰明智慧保護控制晶片，針對過高溫、短路、低負載、過高電流、過高電壓來保護，已投保富邦產險2000萬元和原廠一年保固， 讓您使用更安心。

▲遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源。（圖／米沃科技提供）『miworks 22.5W七合一快充無線磁吸行動電源』目前於全台燦坤門市都能買到，以及揪感心的真人客服服務與更完善的線上線下門市店的產品使用體驗，選擇最佳夯品，時尚又便利的miworks遊豆腐，隨時隨地的充電站，精彩的旅行，一定要帶上 miworks米沃多功能行動電源！

絕美五色:▪️蜜桃粉▪️紳士黑▪️冰河白▪️寶寶藍▪️焦糖色 現正於各大平台及實體通路熱賣中！

更多 遊豆腐｜miworks 22.5W七合一快充無線磁吸行動電源 產品資訊請詳見官網 www.miworks.com.tw

ET快訊
中職輔助判決重大改革！　下半季執行
警盤查「是不是沒穿內衣」？　北市女哭著回家
黃健瑋老婆甜笑露臉！　近照曝光
快訊／午後雷雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／女演員被性騷哭不停！　入圍金鐘男配角遭判刑
大咖男星突離開SM！　斬斷17年情
日議員「苦勸居民避難」遇土石坍方！　遭活埋身亡
俊昊、潤娥《王之國》慘了！「評分剩1.8分」　官方3語道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

出遊必備神品！Miworks遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源

快訊／ChatGPT最大對手來了！Google生成式AI「Bard」即日支援中文

眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

Meta宣布開放台灣申請「藍勾勾」認證　每月花費455元

iOS 17公測版正式公開！　安裝步驟一次看

KOL旅遊標配！大推漫遊新方案出國變超輕鬆　必搶快閃破盤價再抽免費漫遊

2023年蘋果BTS開跑！　MacBook、iPad贈品不一樣

iPhone 15 Pro新色「不是酒紅」　爆料曝灰調深藍色超有質感

AI繪圖全台縣市擬人化網友狂讚　笑虧高雄「幸浮城市」作者：真的沒有要臭QQ

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

出遊必備神品！Miworks遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源

快訊／ChatGPT最大對手來了！Google生成式AI「Bard」即日支援中文

眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

Meta宣布開放台灣申請「藍勾勾」認證　每月花費455元

iOS 17公測版正式公開！　安裝步驟一次看

KOL旅遊標配！大推漫遊新方案出國變超輕鬆　必搶快閃破盤價再抽免費漫遊

2023年蘋果BTS開跑！　MacBook、iPad贈品不一樣

iPhone 15 Pro新色「不是酒紅」　爆料曝灰調深藍色超有質感

AI繪圖全台縣市擬人化網友狂讚　笑虧高雄「幸浮城市」作者：真的沒有要臭QQ

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

林子偉交易籌碼？選後仍有風聲　台鋼視為明年重要戰力

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

主人暴打粉紅小豬演「舔手會被打」　黑柴猛眨眼：看不懂但我害怕

香噴噴！啦啦隊女神林襄「滾床」唯美畫面曝光

浪貓「煞到狗狗」每天陪散步　跨種族友情見面就翻肚：好喜歡你

想了解毛孩心事？東森寵物3門市消費滿額　「免費體驗」寵物溝通

米其林公布7月9家「新入選餐廳」　4月開幕頂級法餐「睿麗」進榜

中國班機遭遇巨大亂流　劇烈晃動引乘客大尖叫

3C家電熱門新聞

Google AI「Bard」即日支援中文

iPhone 15 Pro新色「不是酒紅」　爆料曝灰調深藍色超有質感

AI擬人高雄幸浮城市作者：沒有臭

iPhone 15改USB-C超方便　外媒：恐只能用「專用線材」

2023年蘋果BTS開跑！　MacBook、iPad贈品不一樣

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

最便宜800有找！三大電信光纖上網方案一次看

中華電信光世代網速升級了嗎？　2方法查家中網路速率

Meta宣布開放台灣申請「藍勾勾」認證　每月花費455元

iOS 17公測版正式公開！　安裝步驟一次看

watchOS 10將有全新設計！蘋果採訪曝：將更「一目了然」

蘋果更新出現災情　部分網站恐無法顯示

眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

漫遊新方案快閃破盤價抽免費漫遊

更多熱門

相關新聞

南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

因應暑假旅遊旺季到來，為確保旅遊住宿環境的安全，增進旅宿業者災害應變能力，台南市消防局第七大隊，13日與成大會館攜手辦理避難驗證暨火災應變搶救演練，確保房客住宿的安全。

科技業挺新北青農　攜手開創永續共好

科技業挺新北青農　攜手開創永續共好

加拿大17歲遊客在「奈良世界遺產」上刻字

加拿大17歲遊客在「奈良世界遺產」上刻字

6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳老董起訴

6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳老董起訴

跟團遊車上睡覺　她被導遊罵：妳不尊重我

跟團遊車上睡覺　她被導遊罵：妳不尊重我

關鍵字：

3C科技miworks米沃遊豆腐行動電源無線充電旅遊

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面