KIRIN新一番搾美味再進化　寵粉集點拿好禮　營造餐桌儀式感

▲KIRIN一番搾也跟上夏天的腳步推出升級版。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

悶熱的夏天總讓人覺得煩躁，跑客戶、上下班奔波，一下子就汗流滿身，這種時候來杯冰涼的啤酒剛剛好！ KIRIN一番搾也跟上夏天的腳步推出升級版，由第一道麥汁釀造，嚴選100%二条大麥、麥芽香氣再升級，美味再進化，口感細緻、圓潤滑順，讓人天天都想好好喝一番。

▲KIRIN一番搾只萃取第一道的麥汁釀造，細細引出高品質的麥香。

KIRIN新一番搾美味升級再進化！麥香濃郁卻又清爽的味覺口感，喝起來更細膩滑順的秘密，就是使用二条大麥及上等捷克Saaz啤酒花，堅持100%全麥釀造，有別於一般啤酒混合第一道與第二道麥汁混釀，KIRIN一番搾只萃取第一道的麥汁釀造，細細引出高品質的麥香，成為人們心中的餐酒絕配！

一口酒、一口美食，麥香撲鼻而來，溫和自然的順口，舒暢餘韻就如命定般，每一口都讓身心大滿足，料理美味指數更加分，無論晚餐宵夜、親友聚會有了KIRIN新一番搾助陣，讓享受更升級！

▲享受美味升級的一番搾，集點就能拿好禮！



享受美味升級的一番搾，餐桌顏值也要升等！在家吃飯喝酒也要講究儀式感，現在喝一番搾就能拿好禮，集點換一番搾烤爐、一番搾紀念杯組，以及充滿日式風味的麒麟日式餐盤組、麒麟日式餐碗組、麒麟烤肉餐具四件組，讓熱愛日系療癒飲食的你，集點就能把又美又時髦的用品通通帶回家，家裡直接升級成日式居酒屋風格。

▲現在喝一番搾一瓶即有一次抽獎機會．可抽限定好康。

想把這份又Chill又時髦的居酒屋烤肉帶到露營、野餐也沒問題，現在喝一番搾，一瓶即有一次抽獎機會．可抽露營界紅翻的岩谷沙色卡式爐、一番搾鑄鐵烤盤，以及實用性極高的LINE POINTS點數，想要擁有這些限定好康，即日起至10/31購買一番搾，加入KIRIN會員並登錄發票即可累積點數，完成指定任務還可獲得更多抽獎機會。

想感受KIRIN新一番搾打造的沈浸式日式居酒屋體驗，即日起在全台連鎖便利商店、超市及量販店皆可買到KIRIN新一番搾，寵愛大批日系啤酒擁護的粉絲，KIRIN新一番搾大手筆推出「享受！美味這一刻集點趣」，讓你暢快喝啤酒、品美食的同時，還有機會獲得精美烤爐及餐具等日式烤肉好物，輕鬆營造餐桌儀式感。

活動頁連結：https://www.kirin.com.tw/ichiban/event/2023iscampaign/



