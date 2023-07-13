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留美女學生罵司機「傻B印度人」　遭高中退學、取消簽證遣返回國

▲▼計程車，小黃。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲一位留美女學生罵小黃司機「傻B印度人」，結果被遭高中退學、取消留學簽證。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者趙蔡州／綜合報導

一名在美國留學的中國籍高中女學生近日搭計程車上學時，因為付款問題與印度裔計程車駕駛發生爭吵，遭對方大罵「XXX滾出我的計程車」，她氣得回嗆「傻B印度人」，這一句話讓她被駕駛舉報種族歧視，她因此遭學校退學、取消留學簽證，被迫返回中國。

根據《今日悉尼》報導，一位中國籍女子小美（化名）在美國就讀高中，平常習慣搭乘計程車上下學，某日她照常坐計程車上學時，計程車的印度裔駕駛突然告訴她「只收現金」，而她身上連1元現金都沒有，只有一張簽帳金融卡，只好告訴對方「身上沒有現金，只能刷簽帳金融卡」。

印度裔駕駛聽了非常生氣，用英文對著她大罵一句「XXX滾出我的計程車」，她被罵後不甘示弱，當場用中文回嗆「傻B印度人」。由於中文的「印度」與英文「indian」有些相似，駕駛認為小美在侮辱他的種族，於是立刻打電話報警，並指控小美對他有種族與地域歧視。

▲情侶,吵架, 。（圖／達志／示意圖）

▲有人認為，駕駛罵「XX滾出我的車」只是單純罵人，而小美用「印度人」罵人，確實有攻擊種族的嫌疑。（圖／達志／示意圖）

警方接到駕駛報案後，很快找到小美就讀的高中，校方於是找來小美詢問情況。小美到場後，如實還原當時吵架的過程，也解釋是計程車駕駛先罵她的，她只回嘴一句「傻B印度人」，也沒有看著駕駛罵，而是自言自言。

儘管小美聲稱是駕駛先罵人，校方仍認為她的言語涉及種族歧視，決定開除並取消她的留學簽證遣返回國。事件在中國留學圈引發議論，有人認為，計程車駕駛只是單純罵人，而小美回罵用「印度人」3字，確實有攻擊種族的嫌疑，在美國用「種族、膚色、地域」等相關詞語罵人，是相當嚴重的事情。

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