▲吳怡農批國安局長蔡明彥是「最糟糕的公部門示範」。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

國安局長蔡明彥日前受訪時揭露，中共目前不具備武力侵略台灣的能力，12日遭到壯闊台灣聯盟理事長吳怡農批評「最糟糕公部門示範」，認為台灣必須做好風險評估。吳怡農的此番言論，引起國安高層的譁然，國安人士表示，吳怡農掐頭去尾，指控國安局長沒危機意識，貶低國安首長，凸顯自己某種先見不凡，手法實在廉價。

蔡明彥日前「極罕見」上火線接受媒體訪問時表示，在中共尚未具備足夠能力前，主要在醞釀恫嚇、脅迫，並非侵略，強調台灣目前沒有兵凶戰危，中共透過假訊息操作，塑造台海兵凶戰危的氛圍，是對台認知作戰；而他也在訪問中，從客觀條件來分析，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰不容易。

對此，吳怡農12日出席沃草舉行的「跨界合作開啟全民防衛新篇章」 記者會時，批評蔡明彥接受媒體專訪做的最壞示範，他認為，台灣必須做好風險評估規畫，必須要瞭解中共3、4年內是否會有攻擊台灣的能力，必須討論該提早做好哪些準備。

針對吳怡農的公開批評，引起國安高層的譁然，高層人士表示，蔡明彥在節目上的完整說法，是從完整的安全環境做分析，無論是軍力投射能力、區域跟國際局勢，還有中國內部狀況跟軍事現代化進程，說明當前面對的狀況。該人士說，事實上在節目中，蔡明彥也有提及，儘管眼前各種條件尚不足，但到2027等時間或許就有更高的風險，對台灣來說都是要周全自己的準備。

該人士說，吳怡農掐頭去尾的塞一段話在國安局長口中，指控國安局長沒有危機意識，用貶低國安首長凸顯自己某種先見不凡，手法實在廉價。

另有國安人士進一步說明，蔡明彥受訪的內容，是強調從目前的客觀條件來看，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰並不容易，在中共尚未有能力之前，醞釀的是一種恫嚇，而非侵略；而在此同時，中共透過假訊息的操作，刻意塑造台海兵凶戰危的氣氛，對台灣進行認知作戰。

國安人士說，蔡明彥訪問中也有提醒，2027年是中國國家主席習近平即將進入第四任任期的重要年份，中情局指出習近平已要求解放軍必須在2027年建立基本的武力犯台能力。蔡明彥也說明，即便屆時中共具備犯台能力，戰爭成本仍十分高昂，一旦啟動戰爭機器之後，中共對外關係可能更加惡化，甚至面臨內外交迫的局面，畢竟戰爭的實際狀況無法按照原本規劃的劇本走，俄羅斯侵略烏克蘭就是一個明顯的例子。

該人士說，蔡明彥在受訪時也強調，當前國際社會高度關注台海情勢，台灣必須加強國防實力的投資，並且展現自我防衛意志，如此才能讓台灣跟國際社會有更好的戰略串聯，共同維護區域的現狀與和平。