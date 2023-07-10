奇美宣布與長春、台聚等集團　共同成立再生能源購售電平台

▲奇美集團宣布與台灣石化同業長春集團、台聚集團，共同籌措成立再生能源購售電平台「化盟再生能源股份有限公司」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為有效整合再生能源需求、順利取得再生能源供應，奇美集團宣布與台灣石化同業長春集團、台聚集團，共同籌措成立再生能源購售電平台「化盟再生能源股份有限公司」。

該公司由長春石化、台聚、奇美實業三家公司共同出資設立，股權各占三分之一，於2023 4月正式成立並擬申請執照，除了象徵三家公司積極投入能源轉型布局，更代表台灣石化產業與世界共同邁向淨零碳排的決心。



化盟公司總經理兼發言人，同時也是長春集團環安衛部經理趙煥章表示，近年來台灣石化業廠商面臨國際供應鏈對淨零碳排的要求，必須確保能順利取得再生能源這項「戰略物資」，因此去年上半年，3家公司不約而同決定擴大再生能源使用占比。惟受限於國內再生能源市場的諸多限制，特別是離岸風電開發商對採購門檻的要求，有綠電需求的企業可說是遇到了相當大的挑戰。因此三家公司在目標一致下，很快就拍板決定共同設立合資公司，希望能突破企業在簽署CPPA (企業購售電合約)時面臨的困境。



台聚公司表示，三家公司對於在2030年以前順利取得再生能源的供應，都有著很強烈的企圖心，因此未來將透過化盟公司這個平台，由一家公司代表三位股東，以集體採購、統一簽約的模式，滿足再生能源業者的期待。以離岸風電為例，目前化盟公司第一階段會以200 MW作為採購目標，也希望能有更多機會與國內外再生能源業者洽談合作事宜。



奇美公司表示，化盟公司的名字象徵著「石化同盟」，代表著三家公司希望透過結盟的方式，務實解決台灣再生能源取得不易的困難。未來如果能順利與離岸風電業者洽簽CPPA，將從三家合資股東做起，整合上下游供應鏈的需求，畢竟除了本身的範疇一、二要減碳，石化業在範疇三的碳排也有很高的占比，順利取得綠電才能達到全面的減碳目標。



趙煥章最後指出，化盟公司的英文簡稱是CURE (Chem Union Renewable Energy Corporation)，就是希望石化業能透過對再生能源的擴大使用，減少對傳統石化燃料的耗用，進一步降低對自然環境與生物多樣性的衝擊，真正達到「療癒」地球的目的，也期望這樣的合作模式能夠成功，成為台灣「企業集體採購再生能源」的典範。