新冠疫苗秋冬還要追加1劑！是否全民施打「看一變數」

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情趨緩，疾病管制署昨（11）日宣布脫離高原期，至於秋冬季是否還要再接種新冠疫苗？疾病管制署副署長曾淑慧今（12）日透露最新規劃，如果今年9月確定有針對XBB變異株的新一代疫苗問世，屆時規劃施打對象為全體國人；但如果還沒有新疫苗，仍維持打現行次世代疫苗，就是針對長者、免疫不全等4類免疫力較差高風險對象追加一劑疫苗。

國內現在使用的莫德納次世代疫苗株為OmicronBA.4、BA.5，然而根據疾管署監測，國內目前主流病毒株為Omicron變異株XBB。美國食品藥物管理局（FDA）專家小組開會通過，建議研發XBB.1.5病毒株的單價疫苗，各家疫苗也會以此基準做疫苗開發，根據目前掌握資料，若一切順利，莫德納有望9月初送緊急使用授權（EUA）審查。

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曾淑慧今日受訪表示，接下來秋冬疫苗接種規劃，也必須看新疫苗開發狀況。如果XBB疫苗順利在今年9月問世，疾管署會盡全力採購，規劃全體國人都接種一劑，以獲得完整保護力，屆時可能不需再打次世代疫苗。但如果沒有XBB疫苗，僅有原本的雙價次世代疫苗，秋冬接種對象就是4類免疫力較差的高風險族群打一劑追加劑。

疾管署規劃，經參考WHO於2023年3月30日更新之高、中、低優先接種建議及美國CDC接種政策，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）5月份的會議，針對國內112年度秋冬COVID-19疫苗接種對象建議接種2劑追加劑，並與前1劑追加劑間隔12週(84天)以上，對象包含：

1. 65歲以上長者；

2. 50-64歲具共病或BMI≧30者；

3. 滿6個月以上免疫不全及免疫低下者。

4. 已完成基礎劑接種之孕婦，建議於懷孕期間可再接種1劑追加劑，與前1劑間隔12週(84天)以上。

針對秋冬疫苗，ACIP召集人、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎受訪表示，目前還沒有正式決定，初步建議是再打一劑，但還要滾動性的檢討，後續還會再開會討論。

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎教授。（圖／記者洪巧藍攝）

現在要觀察的重點就是新冠到底是流感化還是感冒化。李秉穎說明，本來就有四種冠狀病毒會引起人類感冒，但是不會造成太大問題。他認為，新冠病毒也會依照其他冠狀病毒模式逐漸感冒化，屆時就會以輕症為主，不會造成重症；這樣疫苗政策就是前幾年要打，後續就只剩評估高風險、新生世代要不要接種；不過如果還是造成相當的重症，出現「流感化」，就是每年都還是要打疫苗。

國內從今年5月中旬進入第四波新冠疫情，期間最高平均每天新增逾200例中重症通報，所幸近期已經連三周出現下降趨勢，上周最新數據顯示，每日新增190例新冠中重症（併發症），再下降8.2%；在變異株監測方面，近四周本土檢出病毒株XBB佔87%，已為主流株。曾淑慧昨表示，綜合各項指標研判第四波高峰已過，以數理模式推測分析未來兩到三個月都會維持下降趨勢，但還是會持續監測。