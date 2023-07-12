評論家章家敦稱「邊境非法移民來自中國軍隊」　飲血儀式可證明

記者魏有德／綜合報導

華裔美籍評論家章家敦於當地時間9日參與《FOX NEWS》（福斯新聞網）節目錄製時，語出驚人地表示，美國邊境的大陸非法移民中，有部分以小團體行動的成員背景是「中國軍人」，「假裝不會說英語，還參加過中國軍隊的儀式，例如飲血.....。」這番言論不僅讓主持人詫異的覆述了兩遍「飲血？」也在陸媒輿論圈中形成熱議話題。

▲華裔美籍評論家章家敦。（圖／翻攝觀察者網）

《環球網》報導，章家敦日前做客美國福克斯新聞網節目，炒作「美國邊境發現來自中國的非法移民」話題。章家敦宣稱，這些「非法移民」的真實身份其實是「中國軍人」，被派往美國「潛伏待命」，日後「亞洲發生戰爭」，這些人就會跟中國「裡應外合」，「在美國本土發動戰爭攪局」。

透過《香港新聞網》節錄的片段顯示，章家敦表示，這些非法移民都是役男，以5到15人為一個群體，沒有跟隨家人，假裝不會說英文，甚至參與過中國軍隊的儀式，例如飲血。

當主持人再次確認章家敦說的儀式是「飲血」時，章家敦指出，中國軍隊的其中一種儀式就是宰殺動物，「他們基本上穿越哥倫比亞，到達巴拿馬的飯店後，就會進行飲血儀式，這讓我們知道進入我們國家的事中國軍人。」

據了解，章家敦曾出書《中國即將崩潰》，多次對外發表中國即將崩潰的言論，不過，這些「預言」皆未實現，讓也使得他經常遭到大陸相關專家及輿論的抨擊，認為他的說法缺乏根據，甚至是危言聳聽。