關說前藍營議長假釋？　柯建銘斥不實：不更正就採法律行動

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

外役監話題引起熱議，有媒體近日報導，因貪污索賄、職棒假球案遭判刑的前國民黨籍、台南縣議長吳健保，涉嫌找立院民進黨團總召柯建銘關說假釋，柯建銘辦公室12日發出聲明駁斥，柯建銘已多次澄清絕無此事，嚴正要求《聯合報》更正新聞報導內容，否則將採取法律行動捍衛自身清白。

有媒體報導「先前檢調偵辦法官陳榮和貪汙案，另外發現因貪汙索賄、職棒打假球等案被判刑的前台南縣議長吳健保，涉嫌透過友人找上民進黨立委柯建銘向法務部關說假釋案。」之內容，柯建銘辦公室表示，於此嚴正駁斥，此報導內容顯有不實，特此予以澄清。



柯建銘辦公室指出，此案源於當年特偵組所提供的「特他61號案」之監聽譯文內容，且2013年10月法務部對「特偵組監聽國會之調查報告」，即引述特偵組胡亂指控柯建銘總召為吳健保處理假釋案，柯建銘當時即已澄清絕無此事，並已對當時法務部長羅瑩雪、次長蔡碧玉及特偵組等提出加重誹謗罪之告訴，媒體見獵心喜不思查證即據以報導，有違媒體公器之職責。



柯建銘辦公室表示，另根據2014年多家媒體之報導，前台南縣議長吳健保當時接受訪問表示，自己可以全家人的生命保證，根本不認識柯建銘委員，且其假釋案也非一次申請就通過，何來透過柯建銘委員關說假釋之有？



柯建銘辦公室指出，而此案相關不實報導，業已經本辦公室與柯建銘委員本人多年多次澄清，相關澄清內容於網路上班班可考，不解為何聯合報視而不見，絲毫未盡媒體報導查證之責？「本辦公室嚴正要求聯合報，更正新聞報導內容，否則將採取法律行動捍衛自身清白。」