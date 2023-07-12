白飯之亂持續吵！網友疑「試吃＝免費≠吃到飽」掀眾人熱議

▲白飯之亂引起網友對於「免費」和「吃到飽」的討論。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

北科大「白飯之亂」持續受到關注，27名學生因不滿熱炒店白飯不夠吃，在Google評價爆刷1星負評。對此，就有網友疑問，究竟「白飯免費」是否等同於就能「吃到飽」，但如果以商場的試吃來做比較，即使試吃也是免費的，卻不能真的一直讓民眾吃到飽，貼文吸引大量網友湧入表達了自己的見解。

一名網友在PTT上以「免費到底算不算吃到飽？」為題發文，表示以一般的認知，免費提供就是指這個品項是免費的，就像buffet，不管拿幾次都是免費的，等同於吃到飽的概念，但試吃也是免費，卻不等於試吃可以吃到飽，讓原PO疑惑，「如果不考慮限量問題，那免費提供到底算不算等同於吃到飽？」

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針對這個問題，有網友解釋「免費是指不額外收錢，吃到飽是指無限量供應，而buffet不代表免費，只是不管吃多少東西都是同一個價而已」，更有人提到「救災的時候煮大鍋飯免費提供也算吃到飽嗎？」不過，也有網友表示，「無限這兩個字本就不可能做到」、「這本來就是模糊的詞，有些免費等於無條件贈送，也有些店免費等於不另外收費」。

而就「白飯之亂」來討論，有網友認為「店家要先說，事後說有點賴皮」、「老闆在網路上說了可以吃到飽，就要認吧」、「開個熱炒店白飯還怕人吃」、「店家免費供應就是無限量供應，如果真的沒做到被給負評就自己吞」、「很多店家坑人也是因為玩文字遊戲」。也有網友提到「吃完了要不要補是店家的事」、「店家也是有權視情況決定要不要供應」。

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