罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

▲台南縣城隍大駕提前警示，農曆7月要留意「火和電」2件事。（圖／文史工作者謝奇峰提供）



網搜小組／劉維榛報導

目前離農曆7月還有一個多月時間，不過全台首邑縣城隍廟卻提前示警，大家要特別留意「火和電」2件事。對此，命理大師楊登嵙直言，城隍爺此舉「實屬罕見」，代表恐有大事發生，提醒眾人「留意多一些，遺憾意外少一點」。

今年農曆7月1日為「國曆8月16日」，台南文史工作者謝奇峰表示，每年農曆7月鬼門關後，台南首邑縣城隍廟都會舉辦城隍夜巡，緝拿未歸鬼魅，並在夜巡前一個月連續4周降駕指示。而今年夜巡將於9月16日（農曆8月2日）登場，但廟方指出，農曆7月要留意火和電，這次提前這麼早指示，實屬罕見。

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據《中時新聞網》報導，楊登嵙也強調，城隍爺此舉罕見，恐代表「有大事發生」，雖然是指7月，離現在還有1個多月時間，建議大家注意生活周遭小細節，「留意多一些，遺憾意外少一點。」

而農曆7月期間，楊登嵙指出，因癸卯年值刑沖破害太歲5生肖，「兔值太歲、鼠刑太歲、雞沖太歲、馬破太歲、龍害太歲」，上述5類人需要特別留意。

最後，謝奇峰提醒，今年天氣異常炎熱，天乾物燥應注意火災、電線著火等問題，而且天氣炎熱高溫，民眾也要注意身體健康，小心中暑等情事，這是城隍爺對所有信眾的善意提醒。