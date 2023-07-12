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辦WTA涉詐補助977萬被起訴　「卡神」楊蕙如首度出庭...堅稱清白

▲▼「卡神」楊蕙如（黑衣）辦WTA賽事涉詐領公費補助977萬餘元，到台北地院出庭堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「卡神」楊蕙如（中）辦WTA賽事涉詐領公費補助977萬餘元，今到台北地院出庭堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾因操控網軍帶風向被判刑定讞的「卡神」楊蕙如，被控舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球台灣公開賽時，以不實發票浮報開銷，並向體育署等單位詐領補助共997萬餘元，涉犯詐欺取財、偽造文書等罪嫌，台北地院今首度開庭。楊蕙如出庭堅稱無罪，強調簽約連辦5年賽事，採購設備「哪一年拿到發票就哪一年報帳」、沒有造假，法官諭知擇期再開庭。

楊蕙如日前po文批被控偷拍私密片的藝人炎亞綸「非常噁心」，她今開完庭面對鏡頭表示「我要證明我的清白」。她在庭訊強調「我無罪，絕沒做任何犯罪行為」，聲稱由母親掛名負責人的易始公司，獲得WTA台灣公開賽主辦單位APG授權承辦2016年到2020年賽事，易始再與寶悍公司簽約合作，後因寶悍擔心虧損太大，要求易始負擔虧損，若有利潤再由雙方分配，若不接受而因此停辦，台灣將面臨國際體育醜聞。

法官數度打斷楊蕙如，要她針對被起訴用不實發票詐領公款的案情做說明。楊蕙如說，舉辦賽事第1年大量採購的所需設備，都扣在寶悍那邊，易始付款後，寶悍才提供物品所有權並開立發票，「對我而言，這就是5年的賽事帳，哪一年拿到發票就哪一年報帳」、沒有造假。楊蕙如承認自己是易始與杰美、品原3家公司實際負責人，3家公司都沒專人管帳，由員工輪流收集發票交給記帳士處理。

▲▼「卡神」楊蕙如（黑衣）辦WTA賽事涉詐領公費補助977萬餘元，到台北地院出庭堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「卡神」楊蕙如（中）辦WTA賽事涉詐領公費補助977萬餘元，今到台北地院出庭堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

WTA是國際女子網球協會（Women's Tennis Association）簡稱，負責管理全球女子職業網球運動，每年舉辦國際巡迴賽，而WTA台灣公開賽號稱國內等級最高的網球賽事，第1屆在2016年舉辦，但2018年辦完第3屆後就無以為繼。

檢方起訴指出，楊蕙如以易始公司名義取得2016年WTA台灣公開賽舉辦權，與寶悍公司簽約合作，約定各出資2500萬元，但寶悍認為支出比預期還多，應由楊蕙如分攤多餘的支出，因此約定寶悍開立面額200萬元到465萬元發票給楊蕙如，楊蕙如必須定期還錢，寶悍之後也不再掛名WTA賽事合作廠商。

檢方指控，楊蕙如涉將寶悍公司2016年開立的發票，用來請領2017年、2018年WTA賽事活動執行費，楊蕙如另涉以杰美、品原2家公司名義，共開立6張發票向行政院體育署、交通部觀光局與台北市府體育局申請補助，藉此詐領977萬餘元，用來償還私人借貸。

本案檢調於2021年首度搜索約談楊蕙如與楊母陳玉音、楊妹楊蕙玉等人，楊蕙如一肩扛下所有責任，自稱靠個人投資賺很多，不需要貪這些錢，但看完檢調提示證據，她哭窮說無法償還。檢方認定楊蕙如涉嫌魚目混珠，以虛假單據訛詐公款，排擠政府挹注其他體育運動的資源，明顯阻礙我國體育運動健全發展，建請法院從重量刑。

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