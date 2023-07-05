低配網軍出征大牙臉書！香港網紅忘刪1句話稱「帳號被盜」喊告

▲大牙被網軍攻擊。（圖／翻攝自臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

女星大牙控訴藝人陳建州（黑人）性騷擾，隨後遭網軍洗版攻擊，由於整排留言一樣且都是簡體字，讓人一眼辨識是公關公司操作。然而，其中有一人留言「任務：請統一發以下這句」、「忘了刪上面那句，如何刪除？」而爆紅。事後，留言的人被起底是香港網紅Matt哥，而Matt哥也澄清是帳號被盜才留言。

大牙3日PO出自稱從事廣告行銷行業網友的私訊截圖，「聽說對方（黑人）在找公關公司跟網路口碑公司，妳可能要小心後面會有網軍攻擊，希望妳能順利渡過這一切，加油！」隨後，大牙的文章下方就出現「簡體字留言」洗版，如「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」。

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▲Matt哥表示，他的帳號日前被盜，沒有收錢留言。（圖／翻攝自臉書）



然而，其中一名網友留言「任務：請統一發以下這句。不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」，明顯與其他人不同，被網友笑說身分露餡，而該名網友就是有7.2萬人追蹤的香港網紅Matt哥。Matt哥也在同則留言下方說，「忘了刪上面那句，如何刪除？」

事後，Matt哥也發文澄清表示，他的臉書帳號日前遭人侵入，並惡意整他，因此他發出聲明「本人並沒有收過這位台灣黑人的錢（500元新台幣）」，並揚言對提告、寄出律師信，「依法追究責任」。

據了解，Matt哥在網路上屬於知名的反串型網紅。

▼Matt哥全文如下。（圖／翻攝臉書）

