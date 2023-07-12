陸男被轉賣緬甸途中跳車求救！　應徵廚師淪「豬仔」每日遭電擊

▲ 湖南男子在被賣到緬甸途中跳車報警 。（圖／翻攝 我們視頻）

記者任以芳／綜合報導

東南亞應聘詐騙事件層出不窮，來自大陸湖南的男子小劉（化名），在網路上應徵柬埔寨廚師的工作，到了當地卻被監禁和毆打，落入電信詐騙集團恐怖圈套，經過8個月痛苦折磨，小劉趁著被轉賣機會，到泰國邊境跳車求救，過程驚險。

陸媒《新京報》報導稱，41歲劉姓男子家住湖南，去年10月在網上應聘柬埔寨一份廚師工作，薪水條件都優於原本工作，他抱著期待心情飛去當地，抵達應徵餐館後馬上夢醒，墮入人間地獄。

▲湖南男子身上大片瘀青 。（圖／翻攝 我們視頻）

報導稱，小劉透露一抵達柬埔寨，就被拉去從事電信詐騙工作，被逼打電話騙人轉錢，每天遭到電詐團伙暴力折磨，只要不配合詐騙工作，經常遭電棍虐待，身上有多處淤青和電擊痕跡。

經歷八個多月虐待，電詐集團把小劉轉賣去緬甸。據泰國《世界日報》報導指出，泰國巴吞他尼府當地警方8日接到報案稱，一名中國男子在探耶武里前往大城府收費站一帶從轎車上跳下來，並向警方求助，而這名跳車的男子就是小劉。

根據泰國邊境收費站監視器顯示，一輛不起眼貨車途經泰國去緬甸，小劉趁機從副駕駛座車窗跳出來，一路狂奔找泰國警方幫忙，後續也聯繫上中駐泰大使館。

根據當地媒體報導，泰國警方隔天逮捕運送小劉的其中一名犯罪團伙。當地官員正在與中國駐泰國大使館協調，準備將該名小劉送回中國，結束這場恐怖驚魂記。