　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男被轉賣緬甸途中跳車求救！　應徵廚師淪「豬仔」每日遭電擊

▲▼ 湖南男子在被賣到緬甸途中跳車報警： 。（圖／翻攝 我們視頻）

▲ 湖南男子在被賣到緬甸途中跳車報警 。（圖／翻攝 我們視頻）

記者任以芳／綜合報導

東南亞應聘詐騙事件層出不窮，來自大陸湖南的男子小劉（化名），在網路上應徵柬埔寨廚師的工作，到了當地卻被監禁和毆打，落入電信詐騙集團恐怖圈套，經過8個月痛苦折磨，小劉趁著被轉賣機會，到泰國邊境跳車求救，過程驚險。

陸媒《新京報》報導稱，41歲劉姓男子家住湖南，去年10月在網上應聘柬埔寨一份廚師工作，薪水條件都優於原本工作，他抱著期待心情飛去當地，抵達應徵餐館後馬上夢醒，墮入人間地獄。

▲▼ 湖南男子在被賣到緬甸途中跳車報警： 。（圖／翻攝 我們視頻）

▲湖南男子身上大片瘀青 。（圖／翻攝 我們視頻）

報導稱，小劉透露一抵達柬埔寨，就被拉去從事電信詐騙工作，被逼打電話騙人轉錢，每天遭到電詐團伙暴力折磨，只要不配合詐騙工作，經常遭電棍虐待，身上有多處淤青和電擊痕跡。

經歷八個多月虐待，電詐集團把小劉轉賣去緬甸。據泰國《世界日報》報導指出，泰國巴吞他尼府當地警方8日接到報案稱，一名中國男子在探耶武里前往大城府收費站一帶從轎車上跳下來，並向警方求助，而這名跳車的男子就是小劉。

根據泰國邊境收費站監視器顯示，一輛不起眼貨車途經泰國去緬甸，小劉趁機從副駕駛座車窗跳出來，一路狂奔找泰國警方幫忙，後續也聯繫上中駐泰大使館。

根據當地媒體報導，泰國警方隔天逮捕運送小劉的其中一名犯罪團伙。當地官員正在與中國駐泰國大使館協調，準備將該名小劉送回中國，結束這場恐怖驚魂記。

ET快訊
LIVE／殺警憑什麼爽坐外役監　萬中選一祕密就在備註欄
新竹知名連鎖5間店無預警倒閉！　消費者手上一疊票...超傻眼
Toyz爆乳人妻新歡「很抱歉我愛你」！　發文被挖
快訊／12縣市大雨特報！　大雷雨狂轟3區
運動中心淋浴間洗澡　突遭闖入性侵
獨／陸軍鬥毆！　士兵倒地送醫
快訊／21歲起重機駕駛恍神　單車騎士當場慘死
殺警犯易寶宏外役監夢碎！　其他重刑犯「被連累」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

陸郵政銀行招牌將CHINA拼成「CIHNA」：工人不懂這英文

兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

陸男被轉賣緬甸途中跳車求救！　應徵廚師淪「豬仔」每日遭電擊

鄭州恐怖暴雨3小時內降水量達90公釐　民眾驚呼：開啟看海模式

「日執意把核污染水排海」　中常駐聯合國副代表：極其不負責任

陸《反間諜法》7月上路　國安部長透露下一步：修訂實施細則

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

陸郵政銀行招牌將CHINA拼成「CIHNA」：工人不懂這英文

兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

陸男被轉賣緬甸途中跳車求救！　應徵廚師淪「豬仔」每日遭電擊

鄭州恐怖暴雨3小時內降水量達90公釐　民眾驚呼：開啟看海模式

「日執意把核污染水排海」　中常駐聯合國副代表：極其不負責任

陸《反間諜法》7月上路　國安部長透露下一步：修訂實施細則

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

啦啦對女神巫苡萱穿平口泳裝錄影　一下水走光「泳衣變圍巾」糗翻

一站查上市公司ESG、財報！　證交所投資資訊平台上線

名主播張立群上課了　全球人壽「我的籃球夢」小小主播營登場

獨／李坤城「最後的浪漫」　爭議房產過戶時間表曝光

台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

民眾拾獲皮包！屏東內埔警通知領取　失主：不是在家裡？

婚假請8天！公司發公告「取消3600元禮金」　她錯愕：看透了

新竹「百帝超跑美髮」5店驚傳倒閉　消費者手上一疊票...超傻眼

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭

大陸熱門新聞

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

世界最大苗寨起火釀2死！客服：消防演習

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

寶格麗官網「台灣列為國家」　官方道歉了

空姐被亂流甩飛！　急護乘客「撞破機頂」

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

法拉利停店門口遭砸車窗！他爽一秒代價出爐

政大雄鷹首赴北京！

醉女當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

美對陸發出旅遊警示！陸：錯誤做法

罕見天象「血月」11月降臨！

更多熱門

相關新聞

泰國總理宣布退出政壇　9年前靠政變上位

泰國總理宣布退出政壇　9年前靠政變上位

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）於11日下午在臉書發文宣布退出政壇，會繼續擔任看守總理的任務，直到建立新政府為止。帕拉育於2014年透過軍事政變取得政權，他所屬的保守派政黨「統一泰國建國黨」（United Thai Nation Party）在今年5月14日舉行的大選中慘敗，總共500席的眾議員，只贏得36席。

德地產大亨在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中

德地產大亨在泰國遭「分屍」塞進冷凍櫃中

泰高架橋倒塌畫面曝　車上2人被壓死

泰高架橋倒塌畫面曝　車上2人被壓死

電動走道「吞人腿」事故原因找到了

電動走道「吞人腿」事故原因找到了

噁爆！沙拉吃到神秘帶牙骨頭　泰女嘔不停

噁爆！沙拉吃到神秘帶牙骨頭　泰女嘔不停

關鍵字：

豬仔泰國

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

宥勝神隱3周「現身澳洲」被直擊

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面