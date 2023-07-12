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社會 社會焦點 保障人權

派遣公司有小瑪莉機台！老闆辯「讓員工消磨時間」下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警員接獲線報，3日上午11時許前往環河北路上的一家人力派遣公司，發現內有插電的2台小瑪莉機台，裡面還有現金4650元，警方立刻將負責人以及機台帶回。店家表示，機台是給派遣工等工作時消磨時間，沒想到竟因此觸法。

警方調查，45歲的鄭姓男子在北市大同區環河北路上開設人力派遣公司，但是被檢舉在裡面擺放賭博姓店員，大同分局民族路派出所警員陳柄達、林家瑞、林育丞等3名警員，3日上午11時許前往現場臨檢查看，當場發現2台小瑪莉機台。

▲▼派遣公司老闆「放台子」，在公司裝設2台小瑪莉供派遣工娛樂消遣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲派遣公司老闆「放台子」，在公司裝設2台小瑪莉供派遣工娛樂消遣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時擺放的2台小瑪莉機台還插著電源，裡面有現金4650元，鄭姓老闆也坦承有玩過小瑪莉機台，主要放在現場給來打臨時工的派遣人員消磨時間用。警員將他帶回派出所，訊後依賭博罪嫌送辦。

警方表示，小瑪莉機台一次雖然只要10元，但玩了就會上癮，依據現行《電子遊戲場業管理條例》第21條規定：「電子遊戲場業不得設置本條例施行前已公告查禁之電子遊戲機供人娛樂。」

▲▼派遣公司老闆「放台子」，在公司裝設2台小瑪莉供派遣工娛樂消遣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲派遣公司老闆在公司裝設2台小瑪莉機台，遭警員上門查緝到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

另違反《電子遊戲場業管理條例》第35條規定，可處負責人或行為人高達新台幣50萬元以上至250萬元以下罰鍰，小瑪莉機台為公告賭博性電玩查禁物，提醒民眾千萬別因僥倖而觸法。

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