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娃娃機店「喬治猴」太可愛　高雄嬤直接拿走給愛孫結果慘了

▲▼紀姓婦人見夾娃娃機台上展示的「喬治猴」太可愛，竟直接順手牽羊拿走。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲紀姓婦人見夾娃娃機台上展示的「喬治猴」太可愛，竟直接順手牽羊拿走。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名紀姓婦人（40歲）11日帶著孫女前往左營區一間夾娃娃機店，見展示在機台上的「喬治猴」娃娃可愛，竟直接將它帶走，業者補貨時發現不見，氣得報警處理。警方根據監視器畫面，發現紀婦身影，前往查訪時，紀婦主動將「喬治猴」娃娃交出，但由於竊盜是公訴罪，警方在訊後仍依竊盜罪嫌將她函送法辦。

左營分局博愛四路派出所11日晚上9時接獲李姓男子（30歲）報案，指出自己在左營區華夏路經營夾娃娃機店，稍早前在補貨時，突然發現展示在機台上的「喬治猴」娃娃不翼而飛，希望員警能幫忙抓小偷。

警方獲報後立刻調閱店內監視器，發現一名帶著小孩的婦人在店內閒逛時，順手就將展示在機台上的「喬治猴」娃娃拿走，接著再擴大調閱路口監視器，鎖定紀姓婦人涉有重嫌。警方前往查訪時，紀婦主動將「喬治猴」娃娃交付。

紀婦向警方表示，當天與女兒及孫女一同前去夾娃娃，看到機台上展示的「喬治猴」娃娃覺得太可愛，想要送給孫女玩，就順手牽羊拿走，讓3歲的孫女直接抱回家，完全沒想到自己的行為已經觸法。

紀婦對於自己的行為感到相當抱歉，也親自登門向店家致歉，但警方仍依法將她函送偵辦。

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