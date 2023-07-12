9萬機車停巷子「中柱變側柱」　眼尖車主報警...揪賓士男肇逃

▲▼汽車撞倒機車後扶起駛離，機車車主憤而報警，揪出肇逃駕駛。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市67歲葉姓男子日前晚間聚餐後，開著賓士行經一條小巷弄，不慎撞倒路邊一輛機車，葉男見四下無人，趕緊下車將機扶起，並且擦拭車身刮痕後駛離，隔天凌晨1點，機車車主21歲沈姓男子要騎車時，赫然發現原本機車是停中柱，卻變成側柱，仔細一看發現車身似乎有刮痕，心中不捨這輛剛買、近9萬元新車竟被刮傷，憤而報警，警方調閱監視器後傳喚葉男到案說明，最高可開罰3000元以下罰鍰，並吊扣駕照3個月。

台中市警察局第五分局交通分隊警員吳政哲日前接獲民眾報案，有人撞倒機車後逃逸，沈姓機車車主表示，他的機車從當天下午3點停放到隔天凌晨1點，要用車時，發現車子竟從立中柱變成側柱，而且有撞擊擦痕，一定是被人撞倒後扶起，由於車子剛買不久，車款將近9萬，他心疼不已，於是報案。

警方立即調閱路口監視器，發現葉男開的自小客車涉有重嫌，並且傳喚到案，葉男表示，當晚參加完同學會後開車離去，在某路口右轉時，不慎撞倒停車格內的機車，他趕緊下車將機車扶起，並將擦損痕跡稍微擦拭，認為情況不嚴重沒報警就離開，沒想到這樣還是觸法。

警方告知葉男，撞到車輛不能自認沒事就可以離去，最好撥打110到場釐清，一來有保險可交由保險公司處理，二來可避免道路交通管理處罰條例上的行政處罰，最後，警方依道路交通管理處罰條例第62條規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」予以告發。