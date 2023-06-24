桃警獎勵檢舉肇逃祭獎金　最高發給1萬元...這天起實施

▲桃園市政府警察局針對車禍肇逃，鼓勵民眾踴躍檢舉，並提供最高1萬元的檢舉獎金（為平鎮區車禍肇逃案）。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局為鼓勵民眾檢舉轄內道路交通事故肇事逃逸案件或提供道路交通事故錄影資料，以釐清肇事原因，確保民眾生命財產安全，依事故情節祭出1000元至10000元的檢舉獎金，並自今年8月1 日起實施。

桃園市政府警察局鑑於肇事逃逸案件及兩造當事人說詞不一時，警方僅能就事故現場蒐集之各項事（跡）證及兩造當事人說法，進行釐清原因分析研判，但影像畫面就像歷史回放，可還原整起交通事故肇事經過，有助於警方釐清事實真相。特訂定辦理檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，並自今年8月1日正式生效。

因檢舉肇事逃逸案件因而偵破者，以及提供錄影資料有助於釐清肇事原因者；其中檢舉肇事逃逸案件因而破案者，致人受傷案件，每件3千元、致人重傷案件，每件6千元、致人死亡案件，每件1萬元；另針對提供錄影資料有助於釐清肇事原因者，致人受傷案件，每件1千元、致人重傷案件，每件3千元、致人死亡案件，每件5千元。

民眾可將相關資料交付轄區分局各分駐（派出）所或交通中（分）隊之處理員警，經審核符合核發標準者，警察局將以書面公函方式通知請領獎勵金。