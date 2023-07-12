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揭弊達人外遇3劈！　小三身分起底「竟有人妻」

圖、文／鏡週刊

永豐銀行前總經理張晉源2016年底，揭發永豐金涉入鼎興牙材詐貸案及三寶超貸案，導致時任永豐金董事長的何壽川遭收押禁見2個月，後來更被檢方依違反《公司法》與《證券交易法》求處12年徒刑，以及4億元天價交保，讓百年企業永豐餘集團蒙塵。張晉源則因吹響台灣公益揭弊的號角，成為正義的化身。 

6月28日16：31，張晉源經常到A女處所，常待至深夜才回家，2人還會一起吃美食，可見交情匪淺。

▲6月28日16：31，張晉源經常到A女處所，常待至深夜才回家，2人還會一起吃美食，可見交情匪淺。 （圖／鏡週刊提供，下同）

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接連爆料老東家弊案而聲名大噪的張晉源，不但被封為「吹哨者」，還和時代力量黨前主席黃國昌發起創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，近日更計畫在7月16日發起凱道大遊行，訴求「司法改革、居住正義」，就連他長期推動的《吹哨者保護法》立法，也是主要訴求之一，符合台灣近來#MeToo運動所追求立法保護的目標。 

張晉源（右）陪太太（左）在新店住家附近散步，卻周旋於其他3女之間。

▲張晉源（右）陪太太（左）在新店住家附近散步，卻周旋於其他3女之間。

不過，高舉揭弊、正義大旗的張晉源，卻驚爆婚外情，除了太太之外，還周旋在Ａ、Ｂ、Ｃ三名昔日女部屬之間，甚至多次帶Ｂ、Ｃ二女到汽車旅館，形同外遇劈腿，其中Ｃ女更是已婚人妻。張晉源不但把太太騙得團團轉，還破壞他人家庭，即使通姦除罪化，仍侵害配偶權，不僅恐面臨民事求償，他形塑的正義形象也一夕崩壞。

6月28日23：28張晉源離開A女處所後，直奔中和接B女到悅池汽車旅館，一待就是3小時。

▲6月28日23：28張晉源離開A女處所後，直奔中和接B女到悅池汽車旅館，一待就是3小時。

本刊調查，Ａ、Ｂ、Ｃ這三名美魔女都住在大台北地區，她們同樣在金融圈擔任要職，也曾是張晉源在永豐金任職時的得力左右手，三人外型姣好、皮膚白皙，堪稱是集團美女。

4月20日18：10，張晉源與C小姐離開汽車旅館後，至三重活蝦料理店飽餐。

▲4月20日18：10，張晉源與C小姐離開汽車旅館後，至三重活蝦料理店飽餐。

Ａ女姓李，氣質動人，張晉源最常到她的處所，還會待到深夜才回家，並曾被目擊在光天化日下，摟著Ａ女的腰一路散步回Ａ女處所，二人互動宛如伴侶般親密。

此外，黃國昌也曾在2019年底以立委身分召開記者會力挺Ａ女，質疑永豐金迫害吹哨者並進行司法追殺，不過，永豐金反控Ａ女涉嫌違背職務下載及列印公司機密文件，為避免對公司或客戶造成損害，才進行必要措施並向司法機關報案。姑且不論誰是誰非，Ａ女的身分已因這場記者會曝光。

黃國昌2019年底找來A女李小姐直播，痛批永豐金追殺揭弊者，張晉源就坐在她的左側。（翻攝台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書）

▲黃國昌2019年底找來A女李小姐直播，痛批永豐金追殺揭弊者，張晉源就坐在她的左側。

至於Ｂ女則長期在永豐金控祕書處任職，並擔任何壽川的祕書，顯見極受高層倚重；另名Ｃ女已婚且育有兩子，原本擔任金控專員，後來調任總經理辦公室，擔任張晉源的幕僚，協助他處理不少大型金融專案。

6月28日23：47，長相清秀的B小姐被張晉源載回住處後，還到附近超商購物。

▲6月28日23：47，長相清秀的B小姐被張晉源載回住處後，還到附近超商購物。

回應

針對張晉源遭本刊直擊他周旋3名昔日女部屬間，且分別在大街摟腰及多次上汽車旅館一事，本刊撥打他的手機後，發現已是空號，改致電他的室內電話，前後共撥了5次均無人接聽，至截稿前無法得知其回應。

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