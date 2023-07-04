20年最大規模　以色列空襲約旦河西岸「巴勒斯坦至少10死」

▲以軍隊空襲約旦河岸城鎮哲寧（Jenin），稱要打擊恐怖份子。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）針對約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）發動2002年以來最大規模軍事行動，這場無人機空襲導致至少10人死亡、約100人受傷、數千人逃離家園。以國宣稱此舉是為了對付恐怖份子，但很快招致國際批評。

根據CNN取得的哲寧現場畫面，以色列推土機剷平街道、拆除簡易爆炸物，以軍坦克出現在城鎮邊境，4日宣稱在難民營的地下豎井發現貯存爆炸物。居民證實出現猛烈槍聲與爆炸聲，傷者被救護車疏散至哲寧政府醫院治療。

據信來自巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad）、遜尼派武裝力量哈馬斯（Hamas ）、解放組織法塔赫（Fatah）的數百名戰士住在哲寧的難民營裡，如今已設置一系列障礙物及哨站營地，試圖對抗常規部隊的襲擊。

巴勒斯坦當局證實，1人在夜間死亡，早上又發現一具遺體後，這場空襲的死亡總數上修至10人，另約100人受傷，其中20人情況嚴重。哲寧副市長賈拉爾（Mohammed Jarrar）表示，當地住家及基礎設施被毀，難民營裡的水電供應也被切斷。

▲以色列軍隊出現在哲寧街頭。



以色列國防軍指控，巴勒斯坦武裝團體獲伊朗支持，試圖製作火箭砲，近期還犯下多起槍枝及炸彈攻擊。他們針對哲寧及難民營發起持續且廣泛的反恐努力，使用無人機進行約10次空襲，旨在剷除與打擊「恐怖份子」，目標為「軍事指揮及控制中心」及武器炸藥製造地點。

以色列總理納坦雅胡也說，這起軍事行動是「針對哲寧的恐怖份子」，「在近幾個月，哲寧已經成為恐怖份子的避風港。恐怖份子發動野蠻攻擊，謀殺以色列平民，男人、女人和小孩。」以色列國安顧問哈內比（Tzachi Hanebi）則透露，這場行動「快要完成設定目標」。

以色列國防軍發言人哈加里准將（Admiral Daniel Hagari）堅稱，雖有平民受傷，但行動僅針對「恐怖份子」，9名被殺害的巴勒斯坦人皆為戰鬥人員，「這不是針對哲寧、巴勒斯坦當局或無辜巴勒斯坦人，而是針對營地裡恐怖份子的攻擊。」

▲巴勒斯坦難民營遭空襲後冒出濃煙。（圖／路透）



不過，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，這次以色列大規模軍事行動是「新的戰爭罪行」，埃及也譴責以色列的行動是「侵略」。

國際援救組織呼籲，以色列應確保人道主義救援進入當地。巴勒斯坦紅新月會（PRCS）表示，哲寧難民營占地不到0.5平方公里，卻住了大約1.4萬人，該機構已從當地疏散500個家庭、也就是大約3000人。

至於美國表示尊重以色列的自衛權，但應該避免平民傷亡。聯合國則強調，所有軍事行動都應該遵守國際法。