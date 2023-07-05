以色列特拉維夫恐攻釀8傷　歹徒遭持槍民眾擊斃

文／中央社記者賴素芬特拉維夫4日專電

以色列大城特拉維夫4日午間發生恐怖攻擊，恐怖分子開車衝撞人群後下車持刀刺傷民眾，隨後遭現場一名攜槍民眾擊斃。這次攻擊共造成至少8人受傷，其中1人身受重傷。

▲以色列特拉維夫遭遇恐攻。（圖／路透）

攻擊事件發生後，以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）護理人員迅速趕到現場救治傷員，傷者隨後被送往醫院。

除了醫護人員，大批警力及安全人員迅速抵達現場，進行調查，也有直升機在空中盤旋巡查。

▲恐攻時間發生在午間。（圖／路透）

以色列警政署長沙巴泰（Yaakov Shabtai）及特拉維夫警方官員到場坐鎮指揮，接受媒體詢問。

中央社記者在恐攻發生後立即前往事發現場採訪，直擊大批警力進駐，拉起封鎖線，警方出動鎮暴犬巡邏。恐攻現場滿目瘡痍，一輛汽車被撞毀，車站站牌也被撞倒，附近一間宗教學校的學生及民眾驚恐萬分，上街查看。

以色列警方國際新聞發言人埃爾斯鄧恩（Dean Elsdunne）受訪表示，他向罹難者及其家屬致上深切的哀悼及慰問之意。

他說，這起攻擊事件發生在巴士站，恐怖分子用車輛衝撞人群後，下車持刀刺殺傷者。事件發生不久後，恐怖分子被在場的以色列市民擊斃，幸好有這名民眾在場，阻止可能更大的傷亡。

以色列當局指出，這起攻擊共造成8人受傷，其中1人身受重傷、3人中度受傷。巴勒斯坦激進團體哈瑪斯（Hamas）已宣稱犯案。