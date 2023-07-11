火鍋吃到飽「飯要等10分鐘」　他等到結帳還在煮！老闆1補償驚呆

▲北科大學生到熱炒店用餐，因為白飯狂刷負評。（示意圖／Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

北科大27位學生赴熱炒店用餐，卻因「免費白飯不夠」，集體怒刷1星負評，引來正反聲浪。網紅「四叉貓」也蹭起該話題，自曝他曾去吃到飽火鍋店，只吃了2碗白飯，店家就沒再補白飯，一問才知還需煮10分鐘，無奈吃完結帳時，白飯依舊沒有端出來，結局神展開了。

四叉貓（劉宇）在臉書粉專表示，曾與幾位朋友去吃到飽的火鍋店用餐，白飯才吃2碗就沒了，詢問店員是否還有白飯，卻得到「正在煮，再等10分鐘」的答案。

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但等了許久就是不見飯鍋有白飯，四叉貓說，「我每10分鐘就跑去櫃檯問一次，他們的答覆都是再10分鐘就煮好了」，結果連問5至6次，推估這樣過了至少1小時，甚至直到結帳，他都沒有吃到第3碗白飯，不料結局神展開，「老闆對我們說不好意思，可以少收10%服務費！」

底下網友笑虧，「白飯真的很重要」、「火鍋店 ：不收你服務費，拜託不要再吃了」、「你花錢專門去白飯吃到飽嗎」、「火鍋店沒有拿冬粉或泡麵餵飽你」。而四叉貓回應，「後來我就只去馬辣吃了，至少白飯不會中斷！」

另有網友突破盲點解析，「南部的吃到飽會有『白飯、炒飯、炒麵、炒米粉』，一堆能撐飽你的胃的東西，然後呢？吃到飽要吃的主要海鮮，肉類少吃一堆，正式所謂賠本吃到飽」、「老闆很會算的，服務費10%，大約20-30元，頂多也才50元，開放一鍋飯讓你吃，超過500元，搞不好連餐費都賺不回來」。