5個月大男嬰染腸病毒「左腳疼痛無力」　竟重症併發急性橫斷性脊髓炎

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情雖然已經脫離流行，但是還是不能輕忽！疾病管制署今(11)日公布國內新增1起腸病毒重症個案，是一名中部5個月大男童，感染腸病毒一度住院，症狀改善出院後卻又惡化，陸續出現左腳疼痛反應、發燒、口腔潰瘍持續，因為急性無力肢體麻痺收治再次住院，經檢查發現脊髓有急性橫斷性脊髓炎，且確認感染腸病毒型別為克沙奇A4型，研判是腸病毒併發重症脊髓炎。

疾管署說明，今(2023)年腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，分別感染克沙奇A4型3例，腸病毒D68型、伊科病毒21型及克沙奇A6型各1例，均為5歲以下幼童。

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依據監測資料顯示，近期實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動；全國腸病毒門急診就診人次持續下降，惟社區仍有腸病毒活動，仍須留意相關防護措施及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒家長，暑假期間學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，應加強落實手部衛生與咳嗽禮節，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及消毒；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。特別提醒嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速就醫。