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大陸 大陸焦點 特派現場

陸6月CPI年增0%　專家：「通貨緊縮」壓力沈重

▲GDP,超市,豬肉,價格。（圖／CFP）

▲大陸內需不振，面臨通貨緊縮。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據中國大陸國家統計局10日公布的數據，大陸6月消費者物價指數（CPI）年增0%、生產者物價指數（PPI）年減5.4%，均低於市場預期。專家認為，大陸內需疲軟，7月的CPI數據還將進一步下滑，通貨緊縮的壓力相當沈重。

根據《南華早報》報導，麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示，CPI的數據低於預期，顯示了國內需求疲軟，而數據低迷的主因，主要是房地市場的疲軟，以及市場信心的不振。

胡偉俊直言，這可能意味著第2季經濟數據表現較差，而第3季的表現則取決於北京政策的力度，預計在即將召開的政治局會議上，會出現更多的支持政策。

▲人民幣。（圖／CFP）

野村證券的分析師認為，大陸7月的CPI將進一步下滑，使得央行必須採取更多寬鬆的貨幣政策，「通貨緊縮的壓力相當沈重。」

野村證券的分析師強調，低迷的數據可能促使央行在未來採取進一步降低政策利率及銀行存款準備金比率，釋放銀行體系的流動性，來支撐經濟。

為了拯救持續低迷的房地產市場，大陸央行、金管局10日聯合發文宣布，將去年11月發表的「16條樓市支持政策」的適用期限，延長至2024年12月31日。

根據國際貨幣基金（IMF）的定義，當CPI連續兩季下跌，就代表已經出現了通貨緊縮的現象。

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