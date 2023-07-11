國民黨兩大老出手幫侯友宜　沈富雄預言：勝率成長十倍

▲侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調持續低迷，如何急起直追各界關注。前立委沈富雄10日於廣播節目上預測，「侯友宜雖然現在是98％的可能性不會當選，但剩下的2％會當選的機會，會增加到20％」。

面對總統大選，侯友宜上月先是招攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊，而前立法院長王金平5日也為侯友宜成立「厚友誼立委後援會」，更邀請曾擔任縣市首長及立委們到場。前立委沈富雄認為，這兩人的加入會對選情造成巨大影響。

沈富雄10日於廣播節目《POP大國民》中指出，「侯友宜為什麼徵召以後民調掉那麼快，因為侯友宜自己也有很大的問題，但國民黨一開始就害到他了，還沒有徵召之前就害他了」。沈富雄點出，「如果明天投票，當然是賴清德贏；但如果郭台銘真的脫黨參選，那也是賴清德當選，但就算是好幾個賴清德的勝率都不是100％」。

沈富雄接著說，「賴清德勝選前提是在王金平和金溥聰沒有出來，現在金溥聰出來為侯友宜操刀，在文宣宣傳上就會佔據上風；而王金平跟郭台銘、柯文哲，這三人交情甚好，現在王金平出來號召黨內全體立委來挺侯友宜，王金平和金溥聰兩人現在也是為了國民黨的未來而出手幫侯友宜，沒有夾雜私心」。

沈富雄大膽預言，「侯友宜雖然現在是98％的可能性不會當選，但剩下的2％會當選的機會，會增加到20％，是10倍的成長，到時與柯文哲、賴清德的差距會大幅縮小」。