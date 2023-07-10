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分科測驗周三登場「考前兩天才公布試場」　家長批：來不及訂便當

▲大學分科測驗下周三登場，明開放考生於試場外查看座位安排。（圖／新北市教育局提供）

▲大學分科測驗周三登場，明開放考生於試場外查看座位安排。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗將於7月12日、13日登場，今年共有4萬2252人報名，比去年大增1萬3166人，試場分配表及考試地點今（10日）公布在大考中心網站，明（11日）下午2 時至 4 時開放查看試場。台北市高中學生家長會聯合會今批評，考前兩天才公布試場，引爆家長憤怒，必須趕在今天統計考生便當數量，讓家長措手不及。

大考中心指出，112 學年度分科測驗考（分）區考場學校（除臺北一考區建國高中外）均於明天下午 2 時至 4 時開放查看試場，查看試場僅可於試場外查看考生座位，但不能進入試場內；若考生應試地點為臺北一考區建國高中，因配合該校當天辦理國家考試，查看試場時間調整為下午 4 時至 6 時，大考中心也將針對於建國高中應試考生發送簡訊提醒。

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台北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉指出，分科測驗周三就要登場，今天才公布試場，各校考生分散在多個考場考試，只剩下今天一天可以統計代訂考生便當數量，還要找到合適廠商願意接單，造成各校考生服務隊很大困擾，若有學生在補習班衝刺，而錯過訂便當登記，恐在考試當天，頂著大太陽到附近覓食。

許麗吉說，今年分科測驗兩日都是上班日，考生家長不一定都能到試場送便當，尤其雙薪家庭，考試前兩日才公告考生試場，引發廣大家長及各校家長會的怒氣，今日紛紛向台北市高中學生家長會聯合會提出抗議。

112大學分科測驗周三第1天考物理、化學、數學甲、生物；周四第2天考歷史、地理、公民與社會，各科考試時間均為80分鐘。

大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式，成績表示採級分制，各科最高為60級分，預計7月28日公布成績，也將提供學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

因應COVID-19 自法定傳染病第五類降為第四類，分科測驗開放親友陪考。現場具發燒、呼吸道疾病等症狀者，於第一類備用試場應試；COVID-19篩檢陽性者，可於7月10日至7月11日在大考中心網站試務專區完成「突發傷病服務」填報，考試2日將安排於第二類備用試場應試。一般試場應試考生自主配戴口罩，第一、第二類備用試場應試考生則應全程配戴口罩；考生節間休息與中午用餐原則不再規範，但在第一、第二類備用試場應試考生應於原試場休息與用餐。

大考中心提醒，考生應詳閱考試簡章試場規則及違規處理辦法，以免不慎遭扣減考試成績，根據統計常見違規包含「未攜帶應試有效證件」、「行動電話未完全關機及攜帶入場之物品發出聲響」、「考生應試時飲食(水)」、「在答題卷作任何與答案無關之文字或符號」、「考試結束鈴響畢，仍繼續作答」、「未於答題卷簽名欄位簽名」等，請考生特別注意。

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