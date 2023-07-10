「考前兩天公布試場」來不及訂便當惹議　大考中心：去年8月就預告

▲大學分科測驗周三登場，大考中心今才公布試場分配表，引發家長抱怨。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗將於7月12日、13日登場，今年共有4萬2252人報考，但大考中心今（10日）才公布考場，引發家長抱怨，必須趕在今天統計考生便當數量，實在措手不及。大考中心今回應，相關試務期程去年8月就已經公告，對於家長意見將檢視作業效能，評估未來是否有縮短作業時程的可能性。

台北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉指出，大考中心今天才公布試場，各校考生被分散在多個考場考試，加上分科測驗兩天都是上班日，考生家長不一定都能到試場送便當，尤其雙薪家庭，考試前兩日才公告考生試場，讓家長急跳腳。

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大直高中家長會長黃淑惠就指出，同一所學校考生，自然科考生分配在中山區的大同高中，社會科考生被分配到北投區的中正高中，人生地不熟，加上連日高溫，考生中午外出買便當難保不會中暑，「孩子再大都是我們的心頭肉，希望大考中心多點體諒」，如果可以提前一周公布會更好。

大考中心今回應，自111學年度分科測驗開始，配合考招日程，從報名結束後到考試前的試務作業期程相當幅度縮短，今年因逢端午連假，在規劃年度試務日程時已納入報名資料核校作業，以及各考(分)區作業時程。因此，去年8月5日公告112學年度考試簡章時，已定112學年度分科測驗公布試場分配表為7月10日。

大考中心指出，除了已公告的簡章外，大考中心也在不同試務階段發布新聞稿，如提醒報名、提醒報名截止、提醒開放應考資訊查詢、以及公告試場分配表等，像是在7月5日發布的新聞稿，即有提醒考生於7月10日公布試場分配表及考試地點。

大考中心表示，辦理考試必須各項資料正確，在有限時間內必須完成報名資料核對、試場編配、試務表件印製等，盡全力執行各項試務作業。對於外界提出公告試場日期的建議，會在掌握資料正確性前提下，檢視作業效能，評估是否有再縮短作業時程的可行性。