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台女赴日旅遊「在洗手台嘔吐」！咖啡廳怒趕人：自己清理

▲下午茶/甜點/咖啡廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲一名女子到日本某咖啡廳用餐，卻因「不小心在洗手台嘔吐」遭店家趕出。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

日本是不少台人出國旅遊的首選，每每聊到遊日體驗都讚不絕口。不過，一名媽媽卻指控，她近日帶著孩子到日本新宿知名連鎖咖啡廳消費，期間因身體不適不小心在廁所洗手台嘔吐，沒想到店家得知後，竟激動地拿出手套和垃圾袋要求她自行清理，並請她清完後馬上付錢離開，讓她相當心寒。

根據《東森新聞》報導，這名台灣媽媽近日在新宿某知名連鎖咖啡廳用餐時，突然感到身體一陣不適，不小心嘔吐在洗手台，當下感覺已經快要昏倒。不料，店家發現後馬上來質問她是不是吐在洗手台，她雖馬上承認並道歉，但店家仍憤怒地拿出手套跟垃圾袋要求她自行清理，甚至請她們馬上結帳離開，強硬態度令她無法接受。

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消息傳回台灣後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛痛批「只能說這位店員太不專業而且也很沒水準，這對整家店的形象大大的扣分」、「餐飲業看到有人吐了，第一時間都會先關心客人是否食物中毒要賠償」、「不是台日友好嗎？怎麼會這樣！感覺台灣人被日本人欺負」。

不過，也有不少網友認為「日本人的習慣就是這樣不給別人製造麻煩，所以看到妳這樣做當然會暴怒」、「這樣就知道台灣的服務業太佛，吐在別人店裡不給錢還要別人清理」、「為什麼不吐在馬桶？吐在洗手台當然人家要叫妳滾」、「笑爛，在台灣被伺候得太好」、「請付清潔費好嗎？我是店家我也會翻白眼」。

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