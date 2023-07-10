全台最熱！台東金崙飆出38.8度　16縣市高溫警示

▲16縣市高溫警示，台東金崙已出現38.8度高溫 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今太陽依舊相當熾熱，今(10日)中午12時10分台東縣金崙飆出38.8度高溫，為今天最高溫，也是近來出現最高溫度，氣象局今下午也針對16縣市發布高溫燈號，其中台東縣有出現38度以上極端高溫機會。

根據氣象局觀測，今(10日)中午12時10分台東縣金崙飆出38.8度高溫，新北市三峽也出現37.4度，台東縣長濱則有37.1度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局下午也針對16縣市發布高溫燈號，氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，今(10)日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，也有36度高溫機會。

▲16縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，今天太陽輻射直接照射，加上風比較小，熱力作用下，台東縣金崙出現38.8度高溫，為今天全台最高溫，也是近來最高溫紀錄，比昨天台北士林社子觀測到38.6度更高，不過因金崙為自動站，觀測溫度僅供參考。

林定宜指出，目前北中南山區已有對流發展，預期稍晚將會出現午後雷陣雨。