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新竹市政府出示BV資料　駁斥有心人士荒謬訛傳大聯盟場務專家身份

▲高虹安在臉書上搶先曝光，美國大聯盟場務專家要來台協助新竹棒球場檢測評估作業。（圖／高虹安臉書）

▲新竹市政府預告美國大聯盟場務專家即將來台協助新竹棒球場檢測評估作業。（圖／高虹安臉書）

記者陳弘修／台北報導

對於有心人士誤傳新竹市政府邀請協助改善新竹棒球場的BrightView公司（以下簡稱BV公司）非MLB指定之場務專家、Chad Olsen也非BrightView總經理一事，新竹市政府10日除了正式發布新聞稿嚴正駁斥傳言外，同時也預告Chad Olsen過幾天就會抵台協助新竹棒球場改善，請大家拭目以待，有心人士不要以訛傳訛。新竹市長高虹安也表示，前市府團隊之前也讓BV公司進行球場挖土與送檢工作，當時不見議員質疑，反倒是質疑現任市府，難怪外界認為有雙重標準之嫌。

談到有議員質疑美國BV場務公司及其相關合作單位的善意協助，至誤解標案而提告，新竹市長高虹安10日受訪時也做出了說明。她表示，今年4月底，中華民國棒球協會及體檢會，在棒球場改善會勘及正式會議中，皆強烈建議市府應尋求美國大聯盟專業的協助，經市府不斷努力，最終獲得美國職棒大聯盟與WBC指定的場務單位BV公司正面回應，願意提供諮詢、協助市府進行新竹市立棒球場之場地檢測與改善建議。

高虹安進一步指出，去年12月14日Murray Cook來台時，前市府與美國職棒大聯盟及BV公司其實也沒有任何合約或標案關係存在，當時前市府也同意讓BV公司指定悍創來進行挖土工作，且進行土壤送檢，議員當時沒有質疑前市府的做法，現在反倒質疑起現任市府，外界恐認為有雙重標準之嫌。

▲新竹市政府出示BV官網資料駁斥有心人士荒謬訛傳大聯盟場務專家身份。（圖／記者陳弘修攝）

▲新竹市政府出示BV官網資料駁斥有心人士荒謬訛傳大聯盟場務專家身份。（圖／新竹市政府）

另外，對於棒球場改善專業諮詢及檢測等相關招標程序，新竹市政府表示，BV官方網站清楚載明美國大聯盟的場務維護確實由BV公司執行，且Chad Olsen也確實是BV運動草坪事業部的總經理，身份無庸置疑。

新竹市政府指出，「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」是為了取得最專業的棒球場改善諮詢，內容包括：更多技術評估、邀請美國專家來台到場指導、與美國場務對接及管理，並出具正式檢測、檢視設計書圖、改善建議報告等，這個服務案於6月12日上網公開招標，流程一切合規合法、公正公開，期間僅有悍創公司一家投標，經確認符合標規資格，決標金額176萬元，不僅符合市價行情，更遠遠低於前市府團隊運用都更基金在新竹棒球場的宣傳金額許多（此案被審計室糾正），得標廠商也出具美國大聯盟場務公司認可，評選委員通過審查合法得標，一切均按照採購法規定辦理。

新竹市政府強調，新竹市立棒球場自去年倉促開賽而被發現諸多缺失及疑點，現任新市府團隊勇於承擔並逐步解決問題，一切將以專業為依歸，以避免重蹈覆轍，如今市府已委相關專業的廠商來執行後續程序及對接國外專業，也獲得美國大聯盟BV場務公司願意提供專業協助，今年各項作業已朝棒球場改善之路前進，市府現在的當務之急，就是擺脫過去陰霾，儘速還給市民一座真正可舉辦重大賽事的棒球場。

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