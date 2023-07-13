硬切被拒！2車沿路爭道　他拉下車窗秀出「AK47」下場慘了

記者邱中岳／台北報導

北市中山區建國北路、民族東路口，在6月份發生行車糾紛，1名駕駛休旅車的男子，報案遭銀色自小客車逼車，警方事後調閱監視器，發現2車發生徵到情事，休旅車駕駛表示，看到對方拉下車窗有亮出槍枝情形，立刻通知警方追查。

警方調查，41歲的洪姓男子與36歲的邱姓男子，2人開車行經民族東路、建國北路口，洪姓男子駕駛休旅車認為被邱姓男子逼車，洪表示，對方在建國北路巷子口要硬切車道，雙方互不相讓就被按喇叭。



▲2車在中山區民族東路爭道，他亮出AK長槍嚇壞人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器，雙方一路爭道，期間洪姓男子表示，看到對方拉下車窗，還拿出疑似槍枝的東西，才馬上通知警方到場處理，警方也依照洪姓男子說法，循線追查邱姓男子下落。

警方在6月底鎖定邱姓男子住在新北市瑞芳區，立刻派人前往搜索，並在住處內找到犯案工具玩具槍1把（仿AK47外觀），案經邱男坦承犯行不諱，全案依恐嚇案函請續辦。



▲洪姓男子認為被逼車，對方還拉下車窗秀出長槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱姓駕駛到案後，坦承持有玩具槍，但是面對逼車，表示是雙方在馬路上爭道，並沒有惡意逼車，警方也將相關證據送往交通單位鑑定釐清。