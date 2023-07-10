陸避暑遊創「夏日經濟」　市場規模達4.8兆

▲雲岡石窟因清涼優勢成為成為熱門打卡地。（圖／新華社）

實習記者高語璠／綜合報導

全球氣溫飆升，大陸多地已亮起高溫紅色警報。憑藉盛夏最高平均溫度26度的「清涼」優勢，山西大同成為周邊地區的避暑熱門打卡地。中國旅游研究院日前發布的《全國避暑旅遊發展報告》指出，中國避暑旅遊及相關市場規模已達1.2兆人民幣（約4.8兆新台幣）至1.5兆元（約6兆新台幣）。

《新華網》報導，雲岡石窟票務工作人員夏麗君介紹說，與2019年相比，目前日均接待的遊客數增長接近50％。當地交通運輸部門也預計，這個暑假，大同南站或將迎來自2019年開站以來最繁忙的暑運客流高峰。

持續高溫下，避暑遊正成為大陸「夏日經濟」的新增長點。報導中提到，文化和旅遊部數據中心不久前對傳統高溫城市避暑旅遊市場調查數據顯示，今年第三季度傳統高溫城市的整體出遊意願達到94.6%，受訪者中38.4%的居民計劃出遊2次，35.1%的民計畫出遊3次。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，經過近十年的培育，避暑旅遊已經完成了概念導入期，正在步入政策促進和商業實踐的新階段。

為滿足旅客不斷提升的個性化、多樣化需求，西南、西北、東北等熱門避暑目的地正積極探索經驗做法。

在湖北恩施，當地依託地區特色文化，將咂酒歌、竹編非遺文化從博物館、文化館引入日常生活場景，形成常態化的演出項目和遊客體驗項目，讓旅客在體驗中領略其文化魅力。

戴斌認爲，避暑遊將爲暑期旅遊細分市場的增長提供重要支撐，這同時也是下半年旅遊市場樂觀預期的重要依據。

此外，隨著中國人生活品質不斷提高，越來越多消費者開始關注夏季養生。《全國避暑旅遊發展報告》顯示，夏季關注養生的遊客佔比高達89.1%，有9成受訪者認為避暑有利夏季養生。目前全國「養生+避暑」新型業態迅速興起，進一步助推健康養避暑旅遊市場繁榮。