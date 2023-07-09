屏東男車速破百衝入路旁草叢被控酒駕　法官判無罪理由曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣郭姓男子在友人家中喝酒後，開車載侯姓友人外出，途經潮州鎮鳳尾路與崙川路口時，衝入路旁草叢中，警方獲報處理，侯男冒充駕駛，警方對侯酒測超標，依公共危險罪送辦；侯男事後向警方自首頂罪，供出郭酒後駕車，檢方依公共危險罪起訴，法官以警方發生當下並未對郭酒測，無法得知酒測值，加上侯男指郭時速達百公里以上，法官以該車禍起超速造成，過失不論駕駛人有無飲酒均可能發生，判決無罪，可上訴。

起訴書，郭姓男子於2022年6月2日某時許，在其友人家中喝酒，明知其身心狀態已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，於同日凌晨3時許，駕駛自小客車載侯姓友人到潮州地區外出，同日4時12分許行經屏東縣潮州鎮鳳尾路與崙川路口時，因前述飲酒影響行車操控力、反應力及精神狀況，不慎失控衝進路旁草叢導致駕駛座、副駕駛座安全氣囊雙雙爆開，致同案被告侯姓男子受傷。

郭男恐其酒醉駕車之犯行敗露，竟於警方到場前，唆使同案侯男為其頂替，涉犯頂替罪嫌部分，由屏東地院另行審結），警方到場處理，對侯男酒測送。事後，侯男向警方自首當天冒名頂替酒駕，警方訊後依公共危險罪將郭送辦起訴。

郭男在法院審理，堅決否認有何不能安全駕駛動力交通工具之犯行，辯稱：「我當天從頭到尾都沒有開車，都是侯男開車，且他拿父親的兩份酒去賣，結果不知道侯男怎麼開車的，開車途中發生車禍瓶子破掉，才會害他全身酒味。」

法官傳喚侯男到庭，侯男說，當時郭男開很快，小巷子繞出去前，車速就一直加到80，出巷子後就一路狂飆、時速120公里，之後開到肇事地點發生交通事故。

法官認該起交通事故之發生係因超速行駛，而此等過失不論駕駛人有無飲酒均可能發生，郭男雖可能具有過失，但尚難僅從其駕車發生交通事故等節，判決他無罪。