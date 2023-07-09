中山高嘉義交流道北向2車禍7車擦撞　都是沒保持安全距離

▲國道1號北向265.1公里及265.2公里（嘉義交流道）2車禍事故。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國道中山高9日北向265.1公里及265.2公里（嘉義交流道）發生2起車禍事故案，2起事故都無人受傷；各車駕駛人酒測值均為0，於15時27分同時事故排除，全線恢復通車，由國道警方交通大隊斗南分隊依規定處理。事故發生後也一度造成車輛回堵。

警方表示，112年7月9日14時50分及14時52分，分別於國道1號北向265.1公里及265.2公里處，發生2起事故，第一起事故為戴男（77年次）所駕之自小客車行駛於內側車道，因未保持安全距離，撞擊前方黃女（70年次）所駕之自小客車而肇事。

第二起事故為郭女（86年次）所駕之自小客車行駛於內線車道，因未保持安全距離，追撞前方方男（82年次）所駕之自小客車，後另部由古男（71年次）所駕之自小客車亦因未保持安全距離，追撞停於自小客車A後方之林女（56年次）所駕之自小客車，致林女自小客車往前推撞前方另一部高男（58年次）所駕之自小客車，高男自小客車又往前推撞自小客車。

警方呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。