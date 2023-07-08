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妹子穿下衣失蹤！男友氣炸「何時被綠都不知道」　全場傻了：好可怕

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

穿什麼衣服需要經過別人同意嗎？一名女網友透露，平時和男友經常因為她的穿搭吵架，沒想到日前2人去約會，又因為她的衣服起爭執。當時她穿了一件長版衣服，營造出「下衣失蹤」的感覺，結果對方竟不滿表示「一定要穿這麼騷？」「哪天被綠都不知道」，讓她聽了很傻眼。

原PO在Dcard發文表示，和男友平時是遠距離戀愛，她在台北上班，對方在台中就讀研究所，因為她工作性質偏公關類，會接觸到比較多人，有時候還要和老闆吃飯應酬，男友都會提醒「上班不要穿太好看」，雙方經常因為此事鬥嘴。

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原PO透露，前陣子2人趁著端午連假約會，沒想到又因為「下衣失蹤」的穿搭而起爭執。當時她穿著藍色長版襯衫，長度到膝蓋，露出一點小腿線條，但男友看到她的衣服就相當不開心，說「妳一定要穿這麼騷嗎？不知道男生都在用透視眼看妳嗎？」但她認為沒有露到胸部和屁股蛋，根本沒有這麼嚴重。

可是後來有人跑來搭訕，又瞬間點燃男友怒火，大罵「都是因為妳穿那麼騷，才會讓人有機可乘」，甚至認為她在公司也是這樣，動不動就招蜂引蝶，「哪天我被綠都不知道」。原PO聽到男友的話也當場氣炸，雙方為此大吵一架，她也不解問「難道要穿得跟師姐一樣保守嗎？下半身失蹤怎麼了嗎！！！」

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者曾筠淇攝）

不少人看到都認為是男友太保守，「就像洋裝而已，根本沒有很誇張」、「連穿衣服也沒自由，不能接受就趕緊分手，男朋友控制慾太強，很可怕」、「超好笑這樣哪裡騷？妳男友標準太有問題了吧，那他在路上看到女生單穿bra top不就要氣昏了」、「這穿著很平常吧？路上很多人都這樣穿，妳男友小題大作了」、「還好吧，第一眼看還以為是洋裝，原來是下身失蹤，不要理他，是他腦袋失蹤」、「那叫他帶妳去買衣服，買他滿意的，跟他見面出門就穿那幾件」。

也有人建議，「我覺得吧，雖然這個衣服真的是還好啦，但是也不能因為妳覺得沒問題，男朋友的感受就全然不顧，因為感情是雙向的」、「如果還想繼續走下去，卻常常為了穿衣的問題吵架，還是應該要多溝通，找到雙方都能接受的平衡點，不然還是分開吧，不要太委屈自己」。

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