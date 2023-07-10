油雞變妖姬！全台最知名「客家女星」回春瘦、甩八公斤

【企劃特輯】

號稱全台最高知名度的「客家女星」董月花本尊，最近人逢喜事「幸福瘦」，被周刊爆料疑似熱戀中，從88公斤回春瘦甩8公斤，還宣布要成立YouTube頻道，轉戰當「油土伯」。

董月花十年「熊化」 事業停滯、感情觸礁

年近六十，代謝力變差，董月花短短十年就像充了氣的氣球，最胖飆到九十幾公斤，真的變成「客家油雞」又油、又香；人胖運就衰，董月花自從「熊化」之後，事業運停滯、婚姻也觸礁，人生到了谷底；但就在去年董月花發生了重大的變化…

「連自己都討厭自己！」董月花脫油成功、重新做人

董月花前陣子胖到走路都會喘，動作激烈一點甚至覺得快窒息，心血管已經出現警訊，自嘲「照鏡子覺得自己是狗頭豬公臉，肚子肥嘟嘟，整個人油呼呼的，自己都討厭自己。也因為身體亮紅燈，他決定重拾羽球運動，暫時戒掉酒精和碳水化合物，1週打球3天，加上搭配中醫的瘦漢方身茶，一下子就減掉了8公斤，42吋的腰圍也少了10吋，目標是希望能減到74公斤的理想體重。

董月花瘦很大：「老娘不賣油雞、要賣瘦身茶！」

因為效果太好，董月花風趣地說：「老娘不賣油雞、要改賣中醫師的漢方瘦身茶啦！」經媒體查證，讓董月花脫油成功的漢方瘦身茶，是目前香港貴婦圈爆紅的「十時塑花草燃脂茶」，中醫師表示，這款漢方燃脂茶的主要成分是「紫花苜蓿」，「紫花苜蓿」富含胺基酸、蛋白質還有維生素，能夠促進增肌、減脂與代謝；燃脂茶的複方則是「洛神花」，可以去油脂、增加循環；而花草茶中的決明子及其他多種藥材更對抑制吸收與分解囤積脂肪有顯著的效果。

新型漢方減脂茶「排空力」再進化 脂肪不過夜

「十時塑花草燃脂茶」以中醫原理，三管齊下達到清除毒素、排解宿便與溶解管壁堆積等功效，更利用冷凍晶體濃縮技術縮小分子，讓身體加速吸收，讓效果更明顯、更快速。醫界研究發現，飲用十時塑能夠刺激代謝，啟動停滯的脂肪代謝機制，回到青春期的循環力，讓吃進體內的脂肪、熱量不過夜。

同款瘦身茶 廖家儀一個月也甩10公斤

除了董月花靠這款「十時塑花草燃脂茶」在短時間甩八公斤，已經嫁入香港豪門的知名女星廖家儀曾在產後暴肥到61公斤，求助中醫師後接觸到「十時塑花草燃脂茶」，短短才一個月，就瘦了10公斤。

讓董月花油雞變妖姬的「十時塑花草燃脂茶」哪裡買？

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