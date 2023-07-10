快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
全台有感！根據中央氣象局的地震報告，今天6時11分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度15.3公里，花蓮縣、南投縣、台中市最大震度4級，其他縣市則有1-3級震度。氣象局第一時間也對花蓮縣發布「災防告警訊息」。
【 第051號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：112年07月10日06時11分33秒
震央位置：北緯24.04° 東經121.57°
震源深度：15.3公里
芮氏規模：5.2
相對位置：花蓮縣政府西北方 7.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：秀林、花蓮市、銅門、太魯閣、鹽寮、西寶、水璉、西林、光復
3級：和平、磯崎、紅葉
2級：玉里、富里
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山、奧萬大
2級：埔里、日月潭、竹山、名間
1級：國姓、魚池、信義鄉、南投市、玉山
● 臺中市地區最大震度4級
4級：梨山
3級：德基
2級：霧峰
1級：烏石坑、臺中市、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、南澳、南山
2級：武塔、大同、牛鬥、冬山、蘇澳
1級：內城、宜蘭市、頭城
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：大溪、中壢、桃園市、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東、竹北市
1級：五峰、峨眉
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市、二林
1級：大城、鹿港
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、斗六市、西螺、土庫、四湖
1級：古坑、麥寮、水林
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：海端、利稻
1級：長濱、成功、池上、東河
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：竹南
1級：泰安、南庄、鯉魚潭、苗栗市
● 新北市地區最大震度1級
1級：烏來、三峽、新店、新北市、汐止、五分山、五股、淡水
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：白河、楠西、新化、佳里、七股
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：瑪家
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