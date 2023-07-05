Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

▲頭戴式裝置市場占比。（圖／counterpointresearch）

記者陳俐穎／綜合報導

根據 Counterpoint Research 的 XR Model Tracker 數據，2023 年第一季全球頭戴式裝置產品出貨量，同比下降 33% ，消費者對XR市場正在失去興趣，因為市場領導者 Meta 的Quest 系列已經兩年多沒有更新。新推出的下一代 Sony PSVR2（PlayStation VR2）的性能，加上 Meta 對 Quest 2 的降價，使全球市場免於更大幅度的下滑。

隨著蘋果頭戴式裝置Vision Pro的推出，許多人也開始關注頭戴式裝置，不過根據報告，Meta 是 2023 年第一季全球最暢銷的 XR 耳機品牌，其中 Quest 2 是其長期以來表現最佳的 VR 耳機。

截至2023年第一季度，Quest 系列累計出貨量超過2000萬台，其中Quest 2貢獻了1800萬台。Quest 2 的銷量繼續相對良好，Meta 在去年價格上漲後通過降低價格，讓出貨量維持。此外，Meta 還宣布將在今年晚些時候推出 Quest 3，預計將進一步提升銷量，並在 Quest 2 的成功基礎上實現轉型。

儘管如此，Meta 的出貨量在 2023 年第一季下降至 49%，是自 2020 年第四季推出 Quest 2 以來的最低水準。主要是因為出現了競爭對手，Sony推出最新的 PSVR2 引起了遊戲用戶群的極大關注。