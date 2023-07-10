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社會 社會焦點 保障人權

26歲女走斑馬線遭尾隨砍殺！勇爸下車拿湯杓「背後突襲」救下她

記者柯振中／綜合報導

台東市26歲的蔣姓女子9日中午12點遭到尾隨攻擊，導致脖子、手臂、大腿等處都是刀傷，事後調查才知是隨機傷人。而在這起事件當中，有一對父子3人目睹後見義勇為，爸爸更是持湯勺從後方發動攻擊，打掉了張姓嫌犯手中的美工刀，再加上路人的幫忙，成功將人控制，才沒有釀成進一步的傷亡。

警方調查，張姓男子9日中午12點左右尾隨蔣姓女子，經過台東市中興路二段時，持15公分長的美工刀從後方攻擊，導致蔣女瞬間倒地。

蔣女掙扎著起身逃亡，但脖子、手臂、大腿等處都是刀傷，傷勢十分驚悚，所幸沒有生命危險，目前仍在醫院治療當中。

▲▼台東隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼蔣姓女子走在路上遭隨機砍殺，全身多處刀傷，目前仍在醫院接受治療 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

所幸當時有4位民眾見義勇為，看見張姓男子行兇，立即上前阻止、包圍，最後成功將人壓制在地，等待警方到場將人逮捕。

根據《中時新聞網》報導，在見義勇為的4位民眾當中，有3人是父子檔，當時父親載著2名念大學的兒子經過，發現情況立即下車幫忙，3人分別使用電扇、行李箱、湯杓與歹徒對峙，最後是爸爸抓準時機，拿湯杓從後面攻擊，成功打落了美工刀，才順利將人控制。

勇爸對此表示，雖然看見持刀的嫌犯也會感到害怕，但如果不上前幫忙，受害者的情況可能會更嚴重，於是才決定下車。張男落網後情緒不穩定，也拒絕配合警詢，至於詳細犯案原因為何，仍待進一步釐清。

 

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