獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

▲台日專家一致認同，未來花蓮外海可能有8.0強震，圖為0206花蓮地震時雲翠大樓倒塌狀況。（圖／記者季相儒攝）

記者許敏溶／台北報導

昨天東部外海地震搖不停，大小地震超過10起，其中在花蓮外海的「琉球隱沒帶」，又被專家示警為台灣四大地震帶之一，在日前一場台日地震研討會上，兩國官方代表與學者專家一致認同，琉球隱沒帶將會發生規模8以上強震，並伴隨海嘯衝擊台灣東部、東北部及琉球群島，更不排除達到類似日本311的規模9.0強震，造成重大傷亡。

土耳其和敘利亞邊界2月6日發生芮氏規模7.8強震，造成5.7萬人以上死亡，超過12萬人受傷；台灣也位於地震活躍的板塊交界處，昨天東部外海地震頻頻，國人難免擔心發生強震，而台日同樣處於地震頻繁地帶，也引發日本的關注。

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而根據歷史文獻紀載，1920年花蓮外海曾發生規模8.0強震，而包括台大地質系退休教授陳文山、中大地震災害鏈風險評估及管理中心研究員李錫堤都曾示警，東部外海可能出現規模8.0的海溝型地震，並被專家列為台灣最需要注意的四大地震帶之一。

▲陳文山表示，花蓮外海是超大地震潛勢區。（圖／陳文山提供）

事實上，在去年國家防災日時，包括國家災害防救科技中心、中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心、國家地震中心等單位，就曾模擬花蓮外海發生規模8.0強震時，可能的地震情境模擬震度以及災損分佈，其中花蓮市在內的5鄉鎮，模擬最大震度可達6級，宜花共9鄉鎮最大震度達到5級；另估計有626棟建築物全倒或半倒及1178人死傷。

而花蓮外海隱沒帶潛藏8.0強震的危機，日前也獲得台日雙方學者專家認可。

今年3月中旬，中央大學、中研院、氣象局、台大、成大等單位的學者專家一起赴日，參加在日本舉行的「台日合作琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議」，日方則有日本防災科研（NIED）、産業技術總合研究所等單位參與，會中台日學者專家一致認同，花蓮外海隱沒帶未來很高機率發生規模8.0強震，包括日本學者中森川信之，也在的確有提到琉球隱沒帶可能發生對大的地震規模為8.0。

參與該會議的中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心副主任詹忠翰指出，台日學者有共識，認為花蓮外海隱沒帶，最有可能的地震規模為8.1、8.2，「8.3也有可能」，要達到規模9.0「是不太容易」，但也不能完全排除，而爆發規模8以上強震，斷層帶長度要150公里左右，相當台灣從南到北一半長度，若要達到規模9.0，斷層帶長度相當於從台灣到日本九州，故以規模8以上機率較大。

詹忠翰提醒，隱沒帶最靠近花蓮市，首當其衝就是花蓮市與鄰近鄉鎮，且花蓮市人口最密集，故影響也最大，最大震度可能超過六級，而只要震度達五級以上，就可能有災損，六級以上就有明顯災損，而且影響不僅是震央附近，從北台灣到東台灣，包括雙北宜花東，都會有災損，都是要留意。

▲▼政府相關單位曾模擬花蓮外海發生規模8.0強震時，可能的地震情境模擬震度以及災損分佈。（圖／詹忠翰提供）

至於何時會出現規模8.0以上地震，詹忠翰分析，曾有學者提到，花蓮外海隱沒帶要注意8.0以上強震，這句話絕對沒問題，但比較不能武斷的說，到底何時會發生，該區域上一次發生規模8.0強震是1920年，雖然距今超過100年，但目前並不清楚，到底規模8.0地震到底多久發生一次，以及是不是會發生比8.0更大地震，而且更大地震需要花更長時間累積能量，反而會拖延下次發生地震時間。

不過，詹忠翰強調，這次台日兩國的學者專家首度有一致共識，認為花蓮外海隱沒帶要注意8.0以上強震，例如日方學者森川信之（Nobuyuki Morikawa）在台日會議上，介紹琉球區域地震活動特性時，也提到琉球隱沒帶可能發生最大地震規模為8.0，而且日方也積極願意在未來，和台灣一起分享研究資料，顯示隱藏的危機，也值得兩國重視。