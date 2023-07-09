凱旋夜市恐熄燈！管理公司喊「簽約未達6成將關門」　攤商要告了

▲凱旋夜市傳出熄燈危機。(示意圖／ETtoday資料照)



文／中央社

高雄凱旋夜市爆發經營權衝突，負責管理夜市的元凱資產公司今天發出公告，攤商需在16日前與元凱公司完成簽約、繳費，如簽約攤位未達6成，夜市將結束營業；攤商則憂心將沒了生計。

凱旋夜市、跳蚤市場近日糾紛不斷，元凱資產公司爆發股東衝突，元凱公司與攤商許芳瑞、股東間各執一詞，元凱公司今天到場發出公告，要求攤商在16日下午5時前與元凱完成簽約，並繳交清潔管理費等，才能確保相關權益。

吳姓攤商表示，元凱公司祭出殺手鐧要將人趕走，美其名是保障攤商權益，但其實是為了把攤商趕出凱旋夜市。有能力的人已遷走，留下來的都是為了糊口。

凱旋夜市董事長曾繼輝告訴中央社記者，自己是元凱股東但近期元凱做任何決定、公告皆未告知股東，今天的公告根本是在威脅攤商，「說一套做一套，根本不是要照顧攤商，希望市府主持公道。」

元凱公司指出，凱旋夜市（含夜市、跳蚤市場等）是元凱公司向台糖承租土地，元凱公司是合法權利人，先前與許芳瑞的租約已終止，許芳瑞無權處理該場地，要繼續營業的攤商需與元凱完成簽約繳費，否則需歸還場地。

元凱公司進一步說明，如簽約攤商未達6成，元凱公司會入不敷出，無法負擔鉅額租金、水電、人事管理等費用，將立即結束營業，與台糖公司終止租約。屆時攤商要在30日前將攤位拆除淨空，夜市於31日上午8時關場、停止供水電。

許芳瑞說，自己與元凱公司有正式合約，元凱公司片面終止合約，他已到警局報案、提告，交由司法機關主持正義。