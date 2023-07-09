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僅342名額！柯文哲演唱會明搶票　自爆本想借北流「被蔣市府擋下」

▲▼柯文哲出席由美麗島電子報董事長吳子嘉所主持網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席由美麗島電子報董事長吳子嘉所主持網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲原先想在5月「開金口」辦演唱會，但最終無消無息，日前才正式對外宣布，7月29日要在約400人場地舉辦「KP SHOW」，售票時間就在10日中午12時，不過一張票價高達8800元，引發外界熱議。柯文哲9日爆料，自己原本想辦在台北流行音樂中心，結果自己卸下市長才3個月，北市府就不給辦。

柯文哲9日晚間出席在大直典華舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，主持人提及7月29日舉辦演唱會一事，柯文哲提及，演唱會場地只有300多人，自己是用線上線下方式進行。

▲▼柯文哲出席由美麗島電子報董事長吳子嘉所主持網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

主持人追問，場地居然沒選在小巨蛋或是流行音樂中心？柯文哲坦言，自己原先想辦在台北流行音樂中心，因為該地是東區門戶計畫的重要政績，所以本來想「夾帶」，假裝開演唱會，藉此告訴大家政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了。」

主持人酸說，現任台北市長蔣萬安要不要出來講一下？柯文哲笑稱，「我猜，通常這種事情是太監就解決掉，不會到皇上那裡！」

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲將在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，其中線上票價格為500，而實體票價格為8800元，比BTS演唱會還貴、與BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格相同。

但據了解，實體票僅只有342個名額，依照柯文哲現在聲勢看漲，加上剛開募款帳號時3小時收到1000萬，勢必很快就會被支持者搶光；除此之外，由於介紹頁面寫「神秘嘉賓也會到（畢竟沒幾個朋友）」，除了民眾黨知名度較高的人士之外，將於7月16日相約上凱道的前立委黃國昌、網紅館長陳之漢是否出席，也備受關注。

柯文哲演唱會「KP SHOW」售票網頁請點此。

▼柯文哲開演唱會。（圖／翻攝自售票網頁）

▲▼柯文哲開演唱會。（圖／翻攝自售票網頁）

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