　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

遭疑躲賴清德後「導演」學生　民進黨議員回應：根本不認識對方

▲遭疑躲賴清德後「導演」學生，年輕市議員回應：根本不認識對方。（圖／翻攝市議員曾威臉書）

▲遭疑躲賴清德後「導演」學生，民進黨市議員曾威回應，根本不認識對方。（圖／翻攝市議員曾威臉書）

記者游瓊華／台中報導

民進黨2024總統參選人賴清德昨（8）日走訪台中東海商圈，巧遇即將接任東海大學學生會會長的羅姓男大生及其同學，2名學生感謝賴清德提出私立大學學雜費補助政見，卻被質疑整個過程事先套好的，另也有網友發現，賴清德和學生對話時，民進黨市議員曾威在賴身後比手畫腳，像是在提醒學生說話，遭諷根本成助理導演。對此，曾威回應，只是提醒學生聲音太小，媒體無法收音，事前也完全不認識對方。

曾威今天受訪指出，當天他靠近人群時，賴清德已經與學生在談話，由於人潮太多，訪談中發現有媒體因為無法好好收音皺眉，所以他才比手勢要男大生講話大聲一點，以方便媒體作業，強調「事前根本沒見過男大生，也不認識對方」，對於網友說法感到相當烏龍。

被網友認為是臨演的羅姓男大生今天也發表文字聲明，指出當天上午和同學約好一起吃早餐，去的路上看到路口有許多人，湊熱鬧的過去看才發現是副總統來東海。

羅生表示，身為一個學生會長，我本就支持私校補助政策，也知道很多同學對於這樣補助能夠受到幫助，因此才衝向前想與副總統表達學生的感謝，另外，現場也提出了私校教育品質改善的想法等，也有跟副總統提到許多學生們正面臨的問題，我認為這才是該關注的重點，也希望政府能夠重視學校教育資源的議題，並非如網路上所說只是稱讚特定政策而已。

ET快訊
嗑光白飯刷負評！北科大學生聲明再炎上　網：燃燒吧
瑤瑤連身泳裝＋胸貼登台　辣到噴鼻血
狂嗑白飯刷負評　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」
婦大鬧社區10年　管委會投票65%同意強制她搬遷
「買炸雞失蹤」人妻找到了！　老公心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡水農會攜手青農齊心做公益　新北在地食材展現愛心

遭疑躲賴清德後「導演」學生　民進黨議員回應：根本不認識對方

中暑分陰陽！治療方法大不同　中醫師曝刮痧前要知道的事

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

淡水農會攜手青農齊心做公益　新北在地食材展現愛心

遭疑躲賴清德後「導演」學生　民進黨議員回應：根本不認識對方

中暑分陰陽！治療方法大不同　中醫師曝刮痧前要知道的事

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

淡水農會攜手青農齊心做公益　新北在地食材展現愛心

温昇豪臉書突PO「參選文」！釣出一排藍勾勾：一定投你

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

36歲骨科醫師挑戰「一日油霞縱走」失聯！搜山大隊上山尋人

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

影／「吵什麼吵啊賴清德」　賴陣營今釋諧音梗短片

僅342名額！柯文哲演唱會明搶票　自爆本想借北流「被蔣市府擋下」

盧廣仲車站「黑框」廣告照引熱議　釣出本尊3個字幽默回應

長舌大叔搭火車放聲講電話　5歲女童「一句話」教訓讓他超尷尬

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

好市多起司驗出致癌物！ 高雄開罰

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

即／馬祖酒廠火警！火勢猛烈竄天際

遭疑躲賴清德後「導演」學生　議員回應

交通違規記點新制施行

好市多起司驗出致癌物！消保官聲明

台中疑出現首例本土登革熱　

台南特搜通過國家搜救認證

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

南消二大楠西盛典芒果節創意防火宣導

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣

更多熱門

相關新聞

民進黨禮讓林亮君？　他：已鎖定「本黨」人選

民進黨禮讓林亮君？　他：已鎖定「本黨」人選

民進黨前副秘書長林飛帆退選後，台北市第三選區（中山、北松山）目前仍無明確人選，近日更傳出高層徵詢無黨籍市議員林亮君參選意願，最快將於周二提名小組進行討論。不過，知情人士9日說明，完全是空穴來風，純屬臆測，目前確已鎖定「本黨年輕優秀」的可能人選征戰。

賴清德出席姊妹後援會　「我責任是讓大家幸福」

賴清德出席姊妹後援會　「我責任是讓大家幸福」

姊妹後援會談性平　賴清德：被冒犯不必大局為重

姊妹後援會談性平　賴清德：被冒犯不必大局為重

讚賴清德補助政策遭疑「套好的」　東海學生會長回應

讚賴清德補助政策遭疑「套好的」　東海學生會長回應

大學生巧遇set的？　賴清德：我完全不知道

大學生巧遇set的？　賴清德：我完全不知道

關鍵字：

曾威賴清德

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

KID叫外送「驚見坤達」！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

《大學生》班底無預警宣布結婚！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面