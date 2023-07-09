遭疑躲賴清德後「導演」學生　民進黨議員回應：根本不認識對方

▲遭疑躲賴清德後「導演」學生，民進黨市議員曾威回應，根本不認識對方。（圖／翻攝市議員曾威臉書）



記者游瓊華／台中報導

民進黨2024總統參選人賴清德昨（8）日走訪台中東海商圈，巧遇即將接任東海大學學生會會長的羅姓男大生及其同學，2名學生感謝賴清德提出私立大學學雜費補助政見，卻被質疑整個過程事先套好的，另也有網友發現，賴清德和學生對話時，民進黨市議員曾威在賴身後比手畫腳，像是在提醒學生說話，遭諷根本成助理導演。對此，曾威回應，只是提醒學生聲音太小，媒體無法收音，事前也完全不認識對方。

曾威今天受訪指出，當天他靠近人群時，賴清德已經與學生在談話，由於人潮太多，訪談中發現有媒體因為無法好好收音皺眉，所以他才比手勢要男大生講話大聲一點，以方便媒體作業，強調「事前根本沒見過男大生，也不認識對方」，對於網友說法感到相當烏龍。

被網友認為是臨演的羅姓男大生今天也發表文字聲明，指出當天上午和同學約好一起吃早餐，去的路上看到路口有許多人，湊熱鬧的過去看才發現是副總統來東海。

羅生表示，身為一個學生會長，我本就支持私校補助政策，也知道很多同學對於這樣補助能夠受到幫助，因此才衝向前想與副總統表達學生的感謝，另外，現場也提出了私校教育品質改善的想法等，也有跟副總統提到許多學生們正面臨的問題，我認為這才是該關注的重點，也希望政府能夠重視學校教育資源的議題，並非如網路上所說只是稱讚特定政策而已。