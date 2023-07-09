大姐回收物掉了！男衝出來「霸氣幫推」　在地人認出：他常幫忙

記者曾筠淇／綜合報導

在路上，偶爾會看到大哥、大姐駝背推著裝滿回收物的推車，近日有網友開車行經汐止某路段時，撞見一位大姐正推著推車，但是才正準備上坡，東西卻不慎滑落，還好有個裸著上身的男子衝出來幫忙。這段畫面曝光後，吸引不少網友討論。

該網友在臉書社團「汐止集團」上發文直呼，汐止處處充滿愛，這位大哥「你好帥！」接著貼出他的行車紀錄器畫面。

從影片畫面可見，戴著帽子的大姐正推著裝滿紙箱、瓶瓶罐罐的推車，但那個路段有點坡度，東西也就不慎滑落。正當大姐彎腰拾起塑膠袋，左側出現了一位裸著上身的男子，該男直接幫大姐把推車往前推，而大姐則提著塑膠袋緩緩往前行。

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▲男子幫忙推推車。（圖／網友Ricky Lo授權引用）

畫面曝光後，不少網友都留言表示，「好人一生平安」、「那個小上坡很惱人，我也曾經在那邊幫一個阿伯推他的四輪電動車」、「好溫暖」、「這種正面能量文就是讚」、「真好心的帥哥，有你真好」、「好帥，真男人」。

還有在地人提到，「這家汽車修車廠的老闆、員工都很讚」、「烤漆廠的老闆，技術也很棒」、「大哥不只心好，這家技術也超棒，價格也公道」、「這位帥哥常常日行一善的，路過常看見會幫忙推到平路等阿嬤喔」、「X哥人好、心好、體格好」。