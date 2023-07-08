汐止空地4報廢車起火自燃「燒剩骨架」　消防員灌救10分鐘

▲新北市4台汽車竄火煙，警消當場10分鐘撲滅火勢。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區汐萬路2段一處空地，在8日中午12時許，發生4台汽車起火燃燒，警消獲悉立刻出動滅火，在約10分鐘後撲滅火勢，但是因現場疑似為報廢車輛，車主不詳，也將釐清車子歸屬。消防單位強調，車輛停放戶外會有自燃可能，主因係電瓶仍有電源，正負極接觸不良產生火花，進而導致燃燒。

據了解，新北市汐止區汐萬路2段228巷一處空地，在8日下午12時許，發生4台汽車突然冒出火煙，且還波及一旁樹木，因為現場車牌無法辨識，所以車主狀況不詳，疑似為廢棄車輛，但卻切起火原因，目前仍由新北市警局汐止分局鑑識人員、火災調查科人員釐清。

警消共計派出21名消防人員到場搶救，經過10分鐘才撲滅火勢，警消指出，車輛靜止停於戶外仍然有機會起火燃燒，主要原因是因汽車電瓶正極仍接有電源，當電瓶正負極接不良而產生火花，進而燃燒起火。

而停於室外之車輛，若經烈日曝曬後，車內溫度可上升至50℃以上，車內如果放置如打火機、瓦斯罐、精油、芳香劑等易燃物就有可能起火。

尤其塑膠打火機內容物為丁烷，其常溫常壓下為氣態，經加壓冷卻為液態充填於容器，如經受熱會使容器內壓力增加，打火機就有可能爆裂而起火。另外容易產生折射的物品，如玻璃瓶、寶特瓶、眼鏡等，可能因陽光折射聚熱，進而引燃車內物品及內裝。