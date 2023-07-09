中俄海軍今年可能新動作　陸媒：大概率會舉行第三次聯合巡航

▲ 俄海軍官兵參觀中方艦艇 。（圖／翻攝 人民海軍）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼國防部長李尚福3日在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），強調深化雙方海軍互動交流。葉夫梅諾夫結束行程後，前往青島、上海參觀造船廠，引起外界推測， 俄海軍是否採購解放軍055型驅逐艦，或者是中俄兩國海軍今年大概率會舉行第三次聯合巡航。

即使爆發「俄烏衝突」，絲毫不影響中俄雙方互動，尤其軍事行動更加互動熱略。根據陸官媒《環球網》報導，葉夫梅諾夫在結束北京的訪問行程，沒有急著返回國內，前往了青島、上海兩地參觀中國造船廠。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

該報導引述俄羅斯方面的說法，將來俄海軍艦隊將要來華訪問，葉夫梅諾夫是提前參觀艦船泊地。巧合的是，大陸社群網站流傳出一張懸掛有俄羅斯國旗的解放軍055驅逐艦（以下簡稱055大驅），外界分析，葉夫梅諾夫或許已經登上該艦進行參觀。

報導強調，在本國軍艦上掛上他國的國旗，是很高的外交禮遇，也唯有俄海軍總司令這樣級別的人物，才有資格享此待遇。雖然消息並未被證實，但俄海軍司令親自帶隊訪華，外界猜測，俄羅斯可能有意購買055大驅。

▲▼ 俄海軍官兵參觀中方艦艇、中方官兵參觀俄方「完美」號護衛艦 。（圖／翻攝 人民海軍）

大陸「國防部發布」微信公眾號昨8日發布消息指出，中俄海軍官兵7日在上海吳淞某軍港的中方艦艇，進行專業技術交流活動，短短2個多小時參訪，針對艦艇操縱、航行補給、戰傷救護、艦艇損管等方面介紹交流。

另一方面，中方官兵也參觀俄方「完美」號護衛艦，進行交流後，俄羅斯海軍大尉穆哈迪爾季耶夫·安東指出，「非常珍惜這次面對面交流的機會，雙方都展示出極高的專業素養。」

綜合陸媒多方報導指出，俄羅斯海軍總司令訪華，明確向中國國防部長李尚福，釋放兩國軍事合作新信號。李尚福也回應表示，中俄海軍之間聯繫緊密，互動頻繁，希望可以繼續加強各層交流，開展常態化軍演，為世界和平作出更多貢獻。

葉夫梅諾夫則表示，俄羅斯重視雙方的海軍合作，願意同中國繼續組織聯演聯訓，讓兩軍合作邁向一個新高度。

從兩人這次會晤談話重點訊息來分析，葉夫梅諾夫提出把兩軍合作推向新高度，研判中俄兩國或將在今年進行第三次聯合海上軍演。

大陸軍事專家宋忠平也指出表示，無論是中俄海上聯演還是海上聯合巡航都已經實現常態化。近些年來，中俄海軍之間的合作，無論是廣度還是密度都在不斷加強，合作領域也已經從非傳統安全領域拓展到傳統安全領域，合作深度不斷加深。尤其是從兩國所面臨的外部威脅來看，天下並不太平，中俄海軍在專業領域的深度合作，有助於維護地區的和平與穩定。